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Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России - РИА Новости, 21.03.2024
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11:50 21.03.2024 (обновлено: 12:20 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934649806.html
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России - РИА Новости, 21.03.2024
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России
Отправка ракет Taurus на Украину будет сопровождаться размещением немецких солдат на ее территории, что выльется в войну между Россией и ФРГ, передает Compact. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:50
2024-03-21T12:20
в мире
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отправка ракет Taurus на Украину будет сопровождаться размещением немецких солдат на ее территории, что выльется в войну между Россией и ФРГ, передает Compact."Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему", — сказал немецкий генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят.Он считает, что подобное оружие ни в коем случае нельзя передавать ВСУ, так как неизвестно, что они с ним сделают.В статье подчеркивается, что подрыв Крымского моста с помощью Taurus, который обсуждался во время конфиденциального телефонного разговора немецких генералов, мог бы легко спровоцировать обострение конфликта на Украине."Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии", — объясняет автор.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html
https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России

Compact: отправка Taurus на Украину развяжет войну между Россией и ФРГ

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отправка ракет Taurus на Украину будет сопровождаться размещением немецких солдат на ее территории, что выльется в войну между Россией и ФРГ, передает Compact.
"Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему", — сказал немецкий генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят.
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"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине
19 марта, 10:13
Он считает, что подобное оружие ни в коем случае нельзя передавать ВСУ, так как неизвестно, что они с ним сделают.
В статье подчеркивается, что подрыв Крымского моста с помощью Taurus, который обсуждался во время конфиденциального телефонного разговора немецких генералов, мог бы легко спровоцировать обострение конфликта на Украине.
"Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии", — объясняет автор.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
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В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцМаргарита СимоньянДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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