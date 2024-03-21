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В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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09:36 21.03.2024 (обновлено: 10:11 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934611101.html
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине
ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:36
2024-03-21T10:11
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV."Мы всех перебьем, не волнуйтесь", — сказал он.Толстой добавил, что Франция должна осознавать последствия принимаемых ей решений."Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами", — заключил политик.Толстой заверил, что Украина уже никогда не будет существовать в старых границых.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934497385.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933069018.html
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в мире, украина, франция, россия, петр толстой, эммануэль макрон, владимир путин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Петр Толстой, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине

Толстой: ВС РФ уничтожат всех французских солдат на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV.
"Мы всех перебьем, не волнуйтесь", — сказал он.
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Толстой добавил, что Франция должна осознавать последствия принимаемых ей решений.
"Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами", — заключил политик.
Толстой заверил, что Украина уже никогда не будет существовать в старых границых.
В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
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Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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В миреУкраинаФранцияРоссияПетр ТолстойЭммануэль МакронВладимир ПутинГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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