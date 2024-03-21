https://ria.ru/20240321/rossiya-1934611101.html

В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине

В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине - РИА Новости, 21.03.2024

В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине

ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:36

2024-03-21T09:36

2024-03-21T10:11

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV."Мы всех перебьем, не волнуйтесь", — сказал он.Толстой добавил, что Франция должна осознавать последствия принимаемых ей решений."Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами", — заключил политик.Толстой заверил, что Украина уже никогда не будет существовать в старых границых.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

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https://ria.ru/20240314/ukraina-1933069018.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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