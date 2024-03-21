https://ria.ru/20240321/rossiya-1934611101.html
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине
ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:36
2024-03-21T09:36
2024-03-21T10:11
в мире
украина
франция
россия
петр толстой
эммануэль макрон
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_bb79dadd1c68531b93e4b368055624db.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV."Мы всех перебьем, не волнуйтесь", — сказал он.Толстой добавил, что Франция должна осознавать последствия принимаемых ей решений."Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами", — заключил политик.Толстой заверил, что Украина уже никогда не будет существовать в старых границых.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934497385.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933069018.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a598e99cb75bbdb8837cbf58576164c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, петр толстой, эммануэль макрон, владимир путин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Петр Толстой, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Госдуме рассказали, что ждет французских военных на Украине
Толстой: ВС РФ уничтожат всех французских солдат на Украине
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
ВС России будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эксклюзивном интервью BFMTV
.
"Мы всех перебьем, не волнуйтесь", — сказал он.
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска
Толстой добавил, что Франция должна осознавать последствия принимаемых ей решений.
"Идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами", — заключил политик.
Толстой заверил, что Украина уже никогда не будет существовать в старых границых.
В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон
Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин
в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева
. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью