https://ria.ru/20240321/razgovor-1934778268.html
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и ас-Сиси
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и ас-Сиси - РИА Новости, 21.03.2024
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и ас-Сиси
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси констатировали в ходе телефонного разговора успешное развитие сотрудничества в русле... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:44
2024-03-21T18:44
2024-03-21T18:57
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси констатировали в ходе телефонного разговора успешное развитие сотрудничества в русле стратегического партнерства, отмечено, что реализуются масштабные проекты, сообщила в четверг пресс-служба Кремля."С удовлетворением констатировано, что многоплановое российско-египетское сотрудничество успешно развивается в русле стратегического партнерства, реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях", - говорится в сообщении.
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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире
Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и ас-Сиси
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и президента Египта ас-Сиси