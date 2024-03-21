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Путин провел телефонный разговор с ас-Сиси
Путин провел телефонный разговор с ас-Сиси - РИА Новости, 21.03.2024
Путин провел телефонный разговор с ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил его с переизбранием РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:44
2024-03-21T17:44
2024-03-21T17:55
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил его с переизбранием на посту президента РФ, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого выразил ему искренние поздравления в связи с переизбранием на новый срок на посту президента", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, в ходе разговора двух президентов состоялось обсуждение ситуации на международной и региональной аренах, в особенности в сектора Газа."Президент представил египетские усилия по достижению прекращения огня, высоко оценив российскую позицию в поддержке палестинской проблемы", - отмечается в заявлении канцелярии ас-Сиси.
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в мире, египет, россия, палестина
В мире, Египет, Россия, Палестина
Путин провел телефонный разговор с ас-Сиси
Ас-Сиси поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ
КАИР, 21 мар - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил его с переизбранием на посту президента РФ, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого выразил ему искренние поздравления в связи с переизбранием на новый срок на посту президента", - сообщается в заявлении.
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Согласно заявлению, в ходе разговора двух президентов состоялось обсуждение ситуации на международной и региональной аренах, в особенности в сектора Газа.
"Президент представил египетские усилия по достижению прекращения огня, высоко оценив российскую позицию в поддержке палестинской проблемы", - отмечается в заявлении канцелярии ас-Сиси.
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