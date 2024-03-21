https://ria.ru/20240321/raketa-1934752654.html

Стало известно, когда состоится новая попытка запуска "Союза МС-25"

Стало известно, когда состоится новая попытка запуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 21.03.2024

Стало известно, когда состоится новая попытка запуска "Союза МС-25"

Повторная попытка запуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура состоится не раньше 23 марта,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:03

2024-03-21T17:03

2024-03-21T17:34

космос - риа наука

наса

байконур (город)

белоруссия

олег новицкий

олег кононенко

николай чуб

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934750744_0:0:2710:1525_1920x0_80_0_0_24497833a59c22ebaa5b4e1950c94edf.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Повторная попытка запуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура состоится не раньше 23 марта, следует из трансляции НАСА.Пуск планировался на 16.21 мск четверга, но был отменён в автоматическом режиме за несколько минут до старта."В зависимости от причины отмены, но следующая попытка будет не раньше субботы", - сказал ведущий трансляции НАСА.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240321/raketa-1934754043.html

байконур (город)

белоруссия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, наса, байконур (город), белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, земля