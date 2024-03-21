https://ria.ru/20240321/raketa-1934740090.html
Пуск ракеты "Союз-2.1а" к МКС отменили
Пуск ракеты "Союз-2.1а" к МКС отменили - РИА Новости, 21.03.2024
Пуск ракеты "Союз-2.1а" к МКС отменили
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура к Международной космической станции отменен, следует из РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:24
2024-03-21T16:24
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура к Международной космической станции отменен, следует из трансляции "Роскосмоса"."Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор.Пуск планировался на 16.21 мск четверга.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос
Космос - РИА Наука, Наука, Байконур (город), Роскосмос
Пуск ракеты "Союз-2.1а" к МКС отменили
Роскосмос: пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура к Международной космической станции отменен, следует из трансляции "Роскосмоса".
«
"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор.
Пуск планировался на 16.21 мск четверга.
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В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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