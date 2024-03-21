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Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский - РИА Новости, 21.03.2024
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10:22 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/rada-1934622412.html
Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский
Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский - РИА Новости, 21.03.2024
Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский
Парламент Украины утратил свою субъектность, все решения принимаются Владимиром Зеленским, а депутаты от большинства выступают в роли "кнопки", голосуя за... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:22
2024-03-21T10:22
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Парламент Украины утратил свою субъектность, все решения принимаются Владимиром Зеленским, а депутаты от большинства выступают в роли "кнопки", голосуя за принятые им решения, заявил депутат украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью украинскому "5 каналу". Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило, что несколько десятков депутатов от указанной партии намерены сложить мандаты из-за отсутствия мотивации, эта фракция в Раде близка к дезорганизации. "Сегодня Рада не субъектна. Сегодня нет Рады, кабмина, а есть офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от монобольшинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом. Это не депутатское решение", - сказал Разумков.По его словам, сегодня многие депутаты от фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, но их не отпускает руководство фракции и парламента. "Много кто хочет оставить политику, уйти из Рады. Многие понимают, что если останутся в "Слуге народа", за это нужно будет отвечать не только политически, за некоторые вещи, голосования может возникнуть другая ответственность", - добавил Разумков. В среду депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что с повестки дня заседаний Верховной рады начали снимать законопроекты из-за нехватки голосов для их принятия. Украинский депутат Алексей Гончаренко 5 марта заявил об отмене запланированных на неделе заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. В начале марта украинское издание "Страна" сообщало, что растет число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931550393.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский

Разумков: Рада утратила субъектность, депутаты голосуют за решения Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Разумков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Парламент Украины утратил свою субъектность, все решения принимаются Владимиром Зеленским, а депутаты от большинства выступают в роли "кнопки", голосуя за принятые им решения, заявил депутат украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью украинскому "5 каналу".
Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило, что несколько десятков депутатов от указанной партии намерены сложить мандаты из-за отсутствия мотивации, эта фракция в Раде близка к дезорганизации.
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"Сегодня Рада не субъектна. Сегодня нет Рады, кабмина, а есть офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от монобольшинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом. Это не депутатское решение", - сказал Разумков.
По его словам, сегодня многие депутаты от фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, но их не отпускает руководство фракции и парламента. "Много кто хочет оставить политику, уйти из Рады. Многие понимают, что если останутся в "Слуге народа", за это нужно будет отвечать не только политически, за некоторые вещи, голосования может возникнуть другая ответственность", - добавил Разумков.
В среду депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что с повестки дня заседаний Верховной рады начали снимать законопроекты из-за нехватки голосов для их принятия. Украинский депутат Алексей Гончаренко 5 марта заявил об отмене запланированных на неделе заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов.
В начале марта украинское издание "Страна" сообщало, что растет число депутатов Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.
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