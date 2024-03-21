https://ria.ru/20240321/rabotino-1934750600.html
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 21.03.2024
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:56
2024-03-21T16:56
2024-03-21T17:03
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
безопасность
украина
евгений балицкий
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. "Противник, как и ранее, находится в ложбине, наши Вооруженные силы стоят по высотам - нас это устраивает с точки зрения баланса. продолжаются "мясные штурмы". Они выходят с кладбища, где прячутся. Середина населенного пункта наша", - рассказал Балицкий. По его словам, российские бойцы ежедневно берут пленных в Работино, в том числе много сдающихся добровольно. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934591661.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Безопасность, Украина, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Балицкий: российские военные контролируют высоты в Работино и центр села