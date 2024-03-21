https://ria.ru/20240321/rabotino-1934750600.html

Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 21.03.2024

Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:56

2024-03-21T16:56

2024-03-21T17:03

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

безопасность

украина

евгений балицкий

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. "Противник, как и ранее, находится в ложбине, наши Вооруженные силы стоят по высотам - нас это устраивает с точки зрения баланса. продолжаются "мясные штурмы". Они выходят с кладбища, где прячутся. Середина населенного пункта наша", - рассказал Балицкий. По его словам, российские бойцы ежедневно берут пленных в Работино, в том числе много сдающихся добровольно. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934591661.html

работино

запорожская область

украина

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

работино, запорожская область, безопасность, украина, евгений балицкий, россия, вооруженные силы украины