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Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 21.03.2024 (обновлено: 17:03 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/rabotino-1934750600.html
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Балицкий рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 21.03.2024
Балицкий рассказал о ситуации в Работино
Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:56
2024-03-21T17:03
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
безопасность
украина
евгений балицкий
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. "Противник, как и ранее, находится в ложбине, наши Вооруженные силы стоят по высотам - нас это устраивает с точки зрения баланса. продолжаются "мясные штурмы". Они выходят с кладбища, где прячутся. Середина населенного пункта наша", - рассказал Балицкий. По его словам, российские бойцы ежедневно берут пленных в Работино, в том числе много сдающихся добровольно. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934591661.html
работино
запорожская область
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работино, запорожская область, безопасность, украина, евгений балицкий, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Безопасность, Украина, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Балицкий: российские военные контролируют высоты в Работино и центр села

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
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Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют высоты в запорожском Работино и центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
"Противник, как и ранее, находится в ложбине, наши Вооруженные силы стоят по высотам - нас это устраивает с точки зрения баланса. продолжаются "мясные штурмы". Они выходят с кладбища, где прячутся. Середина населенного пункта наша", - рассказал Балицкий. По его словам, российские бойцы ежедневно берут пленных в Работино, в том числе много сдающихся добровольно.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Вчера, 04:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьБезопасностьУкраинаЕвгений БалицкийРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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