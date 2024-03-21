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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:48
2024-03-21T15:48
2024-03-21T15:53
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Двадцать первого марта около 15.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны: ПВО около 15:15 сбила БПЛА ВСУ в Белгородской области