https://ria.ru/20240321/pvo-1934726766.html

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2024

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:48

2024-03-21T15:48

2024-03-21T15:53

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Двадцать первого марта около 15.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

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белгородская область, россия, происшествия