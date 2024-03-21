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В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.03.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские военные ликвидировали дрон ВСУ самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:39
2024-03-21T15:39
2024-03-21T15:52
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брянская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные ликвидировали дрон ВСУ самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен", — указали в ведомстве.Украинская сторона попыталась атаковать объект на территории России около 15:10 мск.Ранее сегодня российские военные уже ликвидировали беспилотник в Белгородской области и три дрона — в Крыму.В ходе спецоперации авиация и артиллерия уничтожили украинский цех по производству и ремонту дронов, а также склад, сообщало Минобороны в ежедневной сводке.
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россия, брянская область, происшествия
Россия, Брянская область, Происшествия
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: в Брянской области сбили украинский беспилотник