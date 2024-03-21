https://ria.ru/20240321/pvo-1934711476.html

ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024

ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим планировал устроить террористическую атаку на... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:07

2024-03-21T15:07

2024-03-21T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

белгород

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим планировал устроить террористическую атаку на российскую территорию, говорится в сообщении Министерства обороны. "Двадцать первого марта около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", — заявили в ведомстве.Уточняется, что силы противовоздушной обороны поразили украинский дрон над территорией Белгородской области.ВСУ ежедневно наносят удары по этому региону. Так, накануне при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько мирных жителей пострадали. На этом фоне местные власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.

https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html

https://ria.ru/20240321/udary-1934638194.html

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белгородская область

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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, украина, владимир путин