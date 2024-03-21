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ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 21.03.2024 (обновлено: 15:25 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/pvo-1934711476.html
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 21.03.2024
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим планировал устроить террористическую атаку на... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:07
2024-03-21T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгород
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим планировал устроить террористическую атаку на российскую территорию, говорится в сообщении Министерства обороны. "Двадцать первого марта около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", — заявили в ведомстве.Уточняется, что силы противовоздушной обороны поразили украинский дрон над территорией Белгородской области.ВСУ ежедневно наносят удары по этому региону. Так, накануне при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько мирных жителей пострадали. На этом фоне местные власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html
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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород, Украина, Владимир Путин
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим планировал устроить террористическую атаку на российскую территорию, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Двадцать первого марта около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", — заявили в ведомстве.
Задержание ФСБ России совместно с МВД России мужчины, обвиняемого в подготовки терактов против военных в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракты
Вчера, 11:53
Уточняется, что силы противовоздушной обороны поразили украинский дрон над территорией Белгородской области.
ВСУ ежедневно наносят удары по этому региону. Так, накануне при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько мирных жителей пострадали. На этом фоне местные власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
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Вчера, 11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородУкраинаВладимир Путин
 
 
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