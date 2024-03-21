https://ria.ru/20240321/pvo-1934680939.html
Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки
Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки - РИА Новости, 21.03.2024
Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:29
2024-03-21T13:29
2024-03-21T13:34
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 163 дрона ВСУ и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire за сутки
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе
Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине