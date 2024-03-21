https://ria.ru/20240321/pvo-1934680939.html

Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки

Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки - РИА Новости, 21.03.2024

Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:29

2024-03-21T13:29

2024-03-21T13:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность