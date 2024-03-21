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Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire - РИА Новости, 21.03.2024
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08:29 21.03.2024 (обновлено: 08:55 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/pvo-1934602121.html
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire - РИА Новости, 21.03.2024
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire
Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:29
2024-03-21T08:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны."Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в городе работала сирена и были слышны взрывы в небе.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгород
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire

МО РФ: ПВО сбила десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны.
"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.
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Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в городе работала сирена и были слышны взрывы в небе.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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