https://ria.ru/20240321/pvo-1934602121.html

Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire

Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire - РИА Новости, 21.03.2024

Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire

Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:29

2024-03-21T08:29

2024-03-21T08:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны."Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в городе работала сирена и были слышны взрывы в небе.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгород