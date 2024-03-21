https://ria.ru/20240321/pvo-1934602121.html
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire - РИА Новости, 21.03.2024
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire
Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:29
2024-03-21T08:29
2024-03-21T08:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили десять ракет РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны."Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в городе работала сирена и были слышны взрывы в небе.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгород
Над Белгородской областью сбили десять ракет Vampire
МО РФ: ПВО сбила десять ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью