https://ria.ru/20240321/putin-1934692705.html

"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев

"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев - РИА Новости, 21.03.2024

"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев

Пользователи coцсети X раскритиковали пост министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что его страна предоставляет Украине все необходимое для... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:08

2024-03-21T14:08

2024-03-21T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи coцсети X раскритиковали пост министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что его страна предоставляет Украине все необходимое для противостояния президенту России Владимиру Путину. "Может быть стоит рассказать о деятельности НАТО на Украине и расширении альянса на Восток?" — написал один из комментаторов. "Просто остановитесь", — отметил другой. "Вы безответственный и тратите деньги налогоплательщиков", — поддержал третий. "Конечно, вам же плевать на жизни украинцев, вы и не будете останавливаться", — поделился мнением еще один из пользователей. "Завтра или в любой другой день может случиться эскалация, хватит приближать мировую войну", — заключили читатели. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html

украина

великобритания

россия

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в мире, грант шаппс, украина, великобритания, владимир путин, россия