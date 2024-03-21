"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи coцсети X раскритиковали пост министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что его страна предоставляет Украине все необходимое для противостояния президенту России Владимиру Путину.
"Может быть стоит рассказать о деятельности НАТО на Украине и расширении альянса на Восток?" — написал один из комментаторов.
"Может быть стоит рассказать о деятельности НАТО на Украине и расширении альянса на Восток?" — написал один из комментаторов.
"Просто остановитесь", — отметил другой.
"Вы безответственный и тратите деньги налогоплательщиков", — поддержал третий.
"Конечно, вам же плевать на жизни украинцев, вы и не будете останавливаться", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Завтра или в любой другой день может случиться эскалация, хватит приближать мировую войну", — заключили читатели.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
"Вы безответственный и тратите деньги налогоплательщиков", — поддержал третий.
"Конечно, вам же плевать на жизни украинцев, вы и не будете останавливаться", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Завтра или в любой другой день может случиться эскалация, хватит приближать мировую войну", — заключили читатели.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.