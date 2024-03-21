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"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/putin-1934692705.html
"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев
"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев - РИА Новости, 21.03.2024
"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев
Пользователи coцсети X раскритиковали пост министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что его страна предоставляет Украине все необходимое для... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:08
2024-03-21T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
грант шаппс
украина
великобритания
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи coцсети X раскритиковали пост министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что его страна предоставляет Украине все необходимое для противостояния президенту России Владимиру Путину. "Может быть стоит рассказать о деятельности НАТО на Украине и расширении альянса на Восток?" — написал один из комментаторов. "Просто остановитесь", — отметил другой. "Вы безответственный и тратите деньги налогоплательщиков", — поддержал третий. "Конечно, вам же плевать на жизни украинцев, вы и не будете останавливаться", — поделился мнением еще один из пользователей. "Завтра или в любой другой день может случиться эскалация, хватит приближать мировую войну", — заключили читатели. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html
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в мире, грант шаппс, украина, великобритания, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грант Шаппс, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Россия

"Завтра". Заявление Шаппса о Путине поразило британцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи coцсети X раскритиковали пост министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что его страна предоставляет Украине все необходимое для противостояния президенту России Владимиру Путину.

"Может быть стоит рассказать о деятельности НАТО на Украине и расширении альянса на Восток?" — написал один из комментаторов.
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"Просто остановитесь", — отметил другой.

"Вы безответственный и тратите деньги налогоплательщиков", — поддержал третий.

"Конечно, вам же плевать на жизни украинцев, вы и не будете останавливаться", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Завтра или в любой другой день может случиться эскалация, хватит приближать мировую войну", — заключили читатели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрант ШаппсУкраинаВеликобританияВладимир ПутинРоссия
 
 
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