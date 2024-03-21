https://ria.ru/20240321/putin-1934674026.html

Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян

Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости, 21.03.2024

Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, а также для реализации всех национальных проектов и программ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:06

2024-03-21T13:06

2024-03-21T13:18

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, а также для реализации всех национальных проектов и программ."Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы", - сказал он, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, элла памфилова