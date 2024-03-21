https://ria.ru/20240321/putin-1934674026.html
Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян
Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости, 21.03.2024
Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян
Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, а также для реализации всех национальных проектов и программ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:06
2024-03-21T13:06
2024-03-21T13:18
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, а также для реализации всех национальных проектов и программ."Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы", - сказал он, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян
Путин пообещал сделать все для реализации всех национальных проектов и программ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, а также для реализации всех национальных проектов и программ.
"Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы", - сказал он, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента РФ.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова
на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов
- 4,31%, Владислав Даванков
- 3,85%, Леонид Слуцкий
- 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.