https://ria.ru/20240321/putin-1934673185.html

Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах

Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на президентских выборах. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:05

2024-03-21T13:05

2024-03-21T13:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на президентских выборах."Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах", – сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, элла памфилова