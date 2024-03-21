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Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах
Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на президентских выборах. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:05
2024-03-21T13:05
2024-03-21T13:14
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на президентских выборах."Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах", – сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах
Путин назвал поддержку россиян для него более важной, чем победа на выборах