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Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:02 21.03.2024 (обновлено: 17:07 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/putin-1934672125.html
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов - РИА Новости, 21.03.2024
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:02
2024-03-21T17:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны после того, как ЦИК подвел официальные итоги президентских выборов."По большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие."Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды".Путин отметил, что у всех кандидатов были свои подходы к решению конкретных проблем, власти будут использовать в работе все конструктивные предложения.Президент высоко оценил работу избирательных комиссий всех уровней, которые действовали четко, грамотно и в строгом соответствии с законом. На исторических территориях России члены избиркомов проявили мужество и смелость и стали примером для избирателей, констатировал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах
Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов

Путин обратился к россиянам после итогов ЦИК по выборам президента

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны после того, как ЦИК подвел официальные итоги президентских выборов.
"По большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", — сказал российский лидер.
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Он подчеркнул, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие.
«
"Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды".
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Владимир Путин
Путин отметил, что у всех кандидатов были свои подходы к решению конкретных проблем, власти будут использовать в работе все конструктивные предложения.
Президент высоко оценил работу избирательных комиссий всех уровней, которые действовали четко, грамотно и в строгом соответствии с законом. На исторических территориях России члены избиркомов проявили мужество и смелость и стали примером для избирателей, констатировал Путин.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилова на специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла Памфилова
 
 
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