https://ria.ru/20240321/putin-1934672125.html

Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов

Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов - РИА Новости, 21.03.2024

Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов

Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:02

2024-03-21T13:02

2024-03-21T17:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны после того, как ЦИК подвел официальные итоги президентских выборов."По большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие."Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды".Путин отметил, что у всех кандидатов были свои подходы к решению конкретных проблем, власти будут использовать в работе все конструктивные предложения.Президент высоко оценил работу избирательных комиссий всех уровней, которые действовали четко, грамотно и в строгом соответствии с законом. На исторических территориях России члены избиркомов проявили мужество и смелость и стали примером для избирателей, констатировал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах 2024-03-21T13:02 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, элла памфилова