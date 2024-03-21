https://ria.ru/20240321/putin-1934672125.html
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов - РИА Новости, 21.03.2024
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:02
2024-03-21T13:02
2024-03-21T17:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны после того, как ЦИК подвел официальные итоги президентских выборов."По большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие."Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды".Путин отметил, что у всех кандидатов были свои подходы к решению конкретных проблем, власти будут использовать в работе все конструктивные предложения.Президент высоко оценил работу избирательных комиссий всех уровней, которые действовали четко, грамотно и в строгом соответствии с законом. На исторических территориях России члены избиркомов проявили мужество и смелость и стали примером для избирателей, констатировал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах
Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах
2024-03-21T13:02
true
PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов
Путин обратился к россиянам после итогов ЦИК по выборам президента
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны
после того, как ЦИК подвел официальные итоги президентских выборов.
"По большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", — сказал российский лидер.
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
Он подчеркнул, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие.
«
"Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды".
Путин отметил, что у всех кандидатов были свои подходы к решению конкретных проблем, власти будут использовать в работе все конструктивные предложения.
Президент высоко оценил работу избирательных комиссий всех уровней, которые действовали четко, грамотно и в строгом соответствии с законом. На исторических территориях России члены избиркомов проявили мужество и смелость и стали примером для избирателей, констатировал Путин.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилова
на специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов
— 4,31%, Владислав Даванков
— 3,85%, Леонид Слуцкий
— 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.