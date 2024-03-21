https://ria.ru/20240321/putin-1934647942.html

За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей

За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей - РИА Новости, 21.03.2024

За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей

За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:46

2024-03-21T11:46

2024-03-21T13:48

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

россия

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова."Теперь об общих результатах голосования: 76 277 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.Она отметила, что число избирателей с "очень твердой гражданской позицией" выросло на 20 миллионов по сравнению с выборами 2018 года."Тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовали 56 миллионов 426 тысяч 399. Многие, кто его поддерживали, просто не ходили на выборы", - добавила Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, цик рф, элла памфилова