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За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей - РИА Новости, 21.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:46 21.03.2024 (обновлено: 13:48 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/putin-1934647942.html
За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей
За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей - РИА Новости, 21.03.2024
За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей
За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:46
2024-03-21T13:48
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
россия
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова."Теперь об общих результатах голосования: 76 277 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.Она отметила, что число избирателей с "очень твердой гражданской позицией" выросло на 20 миллионов по сравнению с выборами 2018 года."Тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовали 56 миллионов 426 тысяч 399. Многие, кто его поддерживали, просто не ходили на выборы", - добавила Памфилова.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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политика, владимир путин, россия, цик рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Россия, ЦИК РФ, Элла Памфилова
За Путина на выборах проголосовали 76 277 708 избирателей

Памфилова: за Путина на выборах президента проголосовали 76 277 708 избирателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Теперь об общих результатах голосования: 76 277 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.
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Она отметила, что число избирателей с "очень твердой гражданской позицией" выросло на 20 миллионов по сравнению с выборами 2018 года.
"Тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовали 56 миллионов 426 тысяч 399. Многие, кто его поддерживали, просто не ходили на выборы", - добавила Памфилова.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинРоссияЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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