https://ria.ru/20240321/proverka-1934713325.html

В Приморье проверят данные о ребенке, которого выгнали из автобуса

В Приморье проверят данные о ребенке, которого выгнали из автобуса - РИА Новости, 21.03.2024

В Приморье проверят данные о ребенке, которого выгнали из автобуса

Прокуратура города Артема организовала проверку по факту инцидента с ребенком, которого водитель маршрутного автобуса выгнал из салона из-за открытой банки... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:13

2024-03-21T15:13

2024-03-21T15:13

происшествия

киров

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Прокуратура города Артема организовала проверку по факту инцидента с ребенком, которого водитель маршрутного автобуса выгнал из салона из-за открытой банки газировки, сообщила прокуратура Приморья. Как сообщает надзорное ведомство, инцидент произошел в четверг на улице Кирова в городе Артеме. "Водитель автобуса... принадлежащего ООО "Инлайн"... выполняющий перевозку пассажиров по регулярному маршруту №12... в грубой форме потребовал выйти из автобуса ребенка с напитком в руках, после чего закрыл дверь и уехал", - говорится в сообщении. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись инцидента, где водитель автобуса в грубой форме выгоняет из салона ребенка – ему не понравилось, что мальчик зашел в салон с открытой банкой газировки. "Прокуратура даст принципиальную оценку соблюдению законодательства о пассажирских перевозках в деятельности предприятия-перевозчика, в том числе факту оскорбления несовершеннолетнего водителем автобуса", - отмечается в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20240226/proisshestvie-1929460544.html

киров

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происшествия, киров