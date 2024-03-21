https://ria.ru/20240321/protesty-1934741334.html

Поджигатели Европы. Поляки пообещали дойти до Германии

Поджигатели Европы. Поляки пообещали дойти до Германии - РИА Новости, 21.03.2024

Поджигатели Европы. Поляки пообещали дойти до Германии

Несмотря на бурные протесты европейских аграриев, украинскую сельхозпродукцию продолжают завозить большими партиями. Январские закупки оказались на 29% выше... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:27

2024-03-21T16:27

2024-03-21T16:43

германия

нидерланды

украина

евросоюз

еврокомиссия

бельгия

польша

фермеры

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несмотря на бурные протесты европейских аграриев, украинскую сельхозпродукцию продолжают завозить большими партиями. Январские закупки оказались на 29% выше декабрьских и достигли 3,8 миллиона тонн — максимум с ноября 2022-го. Больше всех импортировали Франция, Германия, Нидерланды и Польша. Тем временем настроения граждан в этих странах ухудшается и грозит вылиться в прямое противостояние с властями."Благими" намерениямиПроблемы фермеров начались еще в 2019 году, когда они ощутили давление зеленой повестки. Первые протесты прошли в Нидерландах. Украинский вопрос усугубил ситуацию — к концу 2023-го они охватили уже 12 государств. Удорожание удобрений, топлива, а также сокращение бюджетного финансирования отрасли и налоговых льгот ставит производителей продовольствия на грань выживания.Отмена ввозных пошлин в мае 2022 года привела к тому, что продукция из Незалежной вытеснила местную. Страна может похвастаться плодородными землями, а государство не обязывает фермеров соблюдать строгие стандарты ЕС — в результате себестоимость продуктов ниже, правда, и качество хуже.Так, румынский европарламентарий Мария Грапини заявляла, что товары не соответствуют европейским стандартам. Польский депутат Лешек Миллер спрашивал у Еврокомиссии, каким образом в ЕС среди пищевых продуктов оказывается "техническое" зерно. Пресс-секретарь профсоюза французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра в эфире радиостанции Europe 1 назвал украинских цыплят "отвратительными". Словакия неоднократно заявляла об опасном содержании пестицидов в зерне с Украины. Это же подтвердила и специализированная лаборатория в Копенгагене.Глухи и немыОднако пока власти ЕС не услышали голос своих граждан. Вместо отмены льгот парламент проголосовал за их продление до 5 июня 2025-го. Читатели Le Figaro, опубликовавшей новость, завалили издание гневными комментариями. Люди отмечают оторванность ЕС от реальности и его пренебрежение интересами собственных граждан. Союз продолжает наращивать поставки. В январе они обновили максимум с ноября 2022 года.Основной статьей остается зерно — плюс 35%, объем в натуральном выражении достиг 2,6 миллиона тонн. Далее идут масленичные семена, продажи которых выросли на 18%, до 502 тысяч тонн, животные и растительные масла — на 26%, до 283 тысяч тонн, а также корма для животных — на 16%, до 220 тысяч тонн.Сокращение было только по растительным материалам для плетения — на два процента, сахару и сладостям — на 21%, смолам — на 30%, напиткам и алкоголю — на 32% и табаку — на 61%.Франция нарастила импорт больше остальных — в 2,8 раза, до 63 тысяч тонн. При этом среди крупных покупателей украинской агропродукции импорт вырос у Германии (+60%), Испании (+47%), Нидерландов (+41%), Польши (+11%), Италии (+2%) и Бельгии (+5%). При этом каждая из этих стран столкнулась с фермерскими протестами.Некоторым членам союза все же удалось сократить импорт с Украины. Но из 27 государств таких всего семь. Совокупная доля закупок Болгарии, Венгрии, Дании, Кипра, Латвии, Румынии и Эстонии снизилась с десяти до пяти процентов.Время действоватьФермеры пытаются достучаться до правительств всеми способами — сначала просили о помощи, теперь же в ход идут настоящая блокада и вандализм. Во Франции и Бельгии улицы городов закидали навозом, дошло и до поджогов. Здание префектуры в Ажене облили пахучим удобрением, в числе пострадавших — Тулуза, Бордо, Верхняя Гаронна, Па-де-Кале, Париж и многие другие. Штаб квартиру ЕС в Брюсселе также обложили коровьими лепешками, покрышками и подожгли кучу.Протестуют и в Германии, и в Испании, волна докатились до Португалии. Больше всех отличились поляки: аграрии и перевозчики блокировали пограничные пункты с Украиной, рассыпали перед ними гвозди, высыпали зерно из грузовиков и вагонов. Параллельно с этим протестующие устраивали многотысячные шествия в городах. В марте заблокировали границу с Литвой, а теперь перекрыли шоссе во Франкфурт и пообещали перекрыть любой транзит через страну.Граждане, занятые в сельском хозяйстве, настроены решительно и не собираются сдаваться. В целом правительства пока не прибегают к серьезным наказаниям, но договориться тоже не получается. Ясно, что ситуация выходит из-под контроля.

германия

нидерланды

украина

бельгия

польша

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германия, нидерланды, украина, евросоюз, еврокомиссия, бельгия, польша, фермеры, протесты фермеров в европе, экономика