https://ria.ru/20240321/protest-1934711911.html

Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies

Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies - РИА Новости, 21.03.2024

Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies

Полиция разогнала фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR), которые в течение недели блокировали технический центр энергетической компании... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:07

2024-03-21T15:07

2024-03-21T15:37

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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Полиция разогнала фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR), которые в течение недели блокировали технический центр энергетической компании TotalEnergies в городе По на юго-западе Франции. Как сообщил изданию Parisien руководитель регионального подразделения CR Жиль Касо, на разгон акции с участием около 40 человек было выделено 280 полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS) и четыре водомёта. В префектуре департамента Атлантические Пиренеи сообщили, что силы правопорядка действовали по просьбе TotalEnergies, эвакуация протестующих прошла "без применения силы". "Манифестация, проходившая на частной территории TotalEnergies, привела к скоплению множества отходов, что является риском для общественной безопасности, и блокировке работы объекта. У манифестантов было множество возможностей выразить свое беспокойство", - сообщила префектура в коммюнике. Акция проходила с 13 марта, в ней принимали участие порядка 50 фермеров из близлежащих департаментов. Они требовали снижения цен на топливо и выплаты обещанной правительством помощи. Фермеры вываливали у подъездов к центру навоз и покрышки, 2,5 тысячи сотрудников предприятия TotalEnergies пришлось перейти на удаленную работу. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

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