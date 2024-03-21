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Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies - РИА Новости, 21.03.2024
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15:07 21.03.2024 (обновлено: 15:37 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/protest-1934711911.html
Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies
Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies - РИА Новости, 21.03.2024
Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies
Полиция разогнала фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR), которые в течение недели блокировали технический центр энергетической компании... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:07
2024-03-21T15:37
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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Полиция разогнала фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR), которые в течение недели блокировали технический центр энергетической компании TotalEnergies в городе По на юго-западе Франции. Как сообщил изданию Parisien руководитель регионального подразделения CR Жиль Касо, на разгон акции с участием около 40 человек было выделено 280 полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS) и четыре водомёта. В префектуре департамента Атлантические Пиренеи сообщили, что силы правопорядка действовали по просьбе TotalEnergies, эвакуация протестующих прошла "без применения силы". "Манифестация, проходившая на частной территории TotalEnergies, привела к скоплению множества отходов, что является риском для общественной безопасности, и блокировке работы объекта. У манифестантов было множество возможностей выразить свое беспокойство", - сообщила префектура в коммюнике. Акция проходила с 13 марта, в ней принимали участие порядка 50 фермеров из близлежащих департаментов. Они требовали снижения цен на топливо и выплаты обещанной правительством помощи. Фермеры вываливали у подъездов к центру навоз и покрышки, 2,5 тысячи сотрудников предприятия TotalEnergies пришлось перейти на удаленную работу. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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4.7
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies

Французская полиция разогнала фермеров, блокировавших техцентр TotalEnergies

© Coordination RuraleАкция фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR) около здания энергетической компании TotalEnergies
Акция фермеров из профсоюза Сельская координация (CR) около здания энергетической компании TotalEnergies
© Coordination Rurale
Акция фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR) около здания энергетической компании TotalEnergies
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Полиция разогнала фермеров из профсоюза "Сельская координация" (CR), которые в течение недели блокировали технический центр энергетической компании TotalEnergies в городе По на юго-западе Франции.
Как сообщил изданию Parisien руководитель регионального подразделения CR Жиль Касо, на разгон акции с участием около 40 человек было выделено 280 полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS) и четыре водомёта.
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В префектуре департамента Атлантические Пиренеи сообщили, что силы правопорядка действовали по просьбе TotalEnergies, эвакуация протестующих прошла "без применения силы".
"Манифестация, проходившая на частной территории TotalEnergies, привела к скоплению множества отходов, что является риском для общественной безопасности, и блокировке работы объекта. У манифестантов было множество возможностей выразить свое беспокойство", - сообщила префектура в коммюнике.
Акция проходила с 13 марта, в ней принимали участие порядка 50 фермеров из близлежащих департаментов. Они требовали снижения цен на топливо и выплаты обещанной правительством помощи. Фермеры вываливали у подъездов к центру навоз и покрышки, 2,5 тысячи сотрудников предприятия TotalEnergies пришлось перейти на удаленную работу.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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