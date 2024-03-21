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Завод "Микрон" запустил две дополнительные линии производства - РИА Новости, 21.03.2024
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18:42 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/proizvodstvo-1934777818.html
Завод "Микрон" запустил две дополнительные линии производства
Завод "Микрон" запустил две дополнительные линии производства - РИА Новости, 21.03.2024
Завод "Микрон" запустил две дополнительные линии производства
Российский производитель микроэлектроники "Микрон" (входит в ГК "Элемент") запустил на своей площадке в ОЭЗ "Технополис Москва" линию сборки микросхем в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:42
2024-03-21T18:42
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
технологии
вэб.рф (вэб)
ниимэ и микрон
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники "Микрон" (входит в ГК "Элемент") запустил на своей площадке в ОЭЗ "Технополис Москва" линию сборки микросхем в пластиковых корпусах, а также дополнительную линию по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и сим-карт, сообщает федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Общие инвестиции в развитие производства составили 1,35 миллиарда рублей, из них 1,08 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга РФ) на приобретение 61 единицы высокотехнологичного оборудования. В качестве обеспечения предоставлено поручительство ВЭБ.РФ. "Производство налажено в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования. Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий. Отмечу, что проект "Микрона" стал 800-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств", – сказал директор Фонда Роман Петруца, его слова приводятся в сообщении. Как отметил на церемонии замглавы Минпромторга Василий Шпак, новая линия позволит выпускать более 40 различных изделий для потребительской и общепромышленной электроники. Их можно будет применять в телеком-оборудовании, автоэлектронике, устройствах для умного дома, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах. "Производственная мощность линии сборки микросхем в пластиковые корпуса – до 18 миллионов изделий ежегодно. А мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт "Мир" увеличены в два раза - с 28 миллионов до 56 миллионов штук в год. Это позволит обеспечить постоянно растущий спрос и со стороны Национальной системы платежных карт", – указал замминистра. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, в свою очередь, подчеркнул. что поддержка развития отечественной микроэлектроники является важным направлением деятельности корпорации развития. "Проект, начатый около полутора лет назад, несмотря на серьезные вызовы, запущен. Впереди главная фаза - производство продукции!", – отметил он.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, технологии, вэб.рф (вэб), ниимэ и микрон, фонд развития промышленности
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ), НИИМЭ и Микрон, Фонд развития промышленности

Завод "Микрон" запустил две дополнительные линии производства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСборка чип-модулей на крупнейшем российском производителе микроэлектронной продукции АО "Микрон"
Сборка чип-модулей на крупнейшем российском производителе микроэлектронной продукции АО Микрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сборка чип-модулей на крупнейшем российском производителе микроэлектронной продукции АО "Микрон"
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский производитель микроэлектроники "Микрон" (входит в ГК "Элемент") запустил на своей площадке в ОЭЗ "Технополис Москва" линию сборки микросхем в пластиковых корпусах, а также дополнительную линию по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и сим-карт, сообщает федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).
Общие инвестиции в развитие производства составили 1,35 миллиарда рублей, из них 1,08 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга РФ) на приобретение 61 единицы высокотехнологичного оборудования. В качестве обеспечения предоставлено поручительство ВЭБ.РФ.
«
"Производство налажено в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования. Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий. Отмечу, что проект "Микрона" стал 800-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств", – сказал директор Фонда Роман Петруца, его слова приводятся в сообщении.
Как отметил на церемонии замглавы Минпромторга Василий Шпак, новая линия позволит выпускать более 40 различных изделий для потребительской и общепромышленной электроники. Их можно будет применять в телеком-оборудовании, автоэлектронике, устройствах для умного дома, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах.
Завод Микрон из ОЭЗ Технополис Москва в 2023 году получил 16 патентов
Завод "Микрон" из ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году получил 16 патентов
5 марта, 07:14
"Производственная мощность линии сборки микросхем в пластиковые корпуса – до 18 миллионов изделий ежегодно. А мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт "Мир" увеличены в два раза - с 28 миллионов до 56 миллионов штук в год. Это позволит обеспечить постоянно растущий спрос и со стороны Национальной системы платежных карт", – указал замминистра.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, в свою очередь, подчеркнул. что поддержка развития отечественной микроэлектроники является важным направлением деятельности корпорации развития. "Проект, начатый около полутора лет назад, несмотря на серьезные вызовы, запущен. Впереди главная фаза - производство продукции!", – отметил он.
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)НИИМЭ и МикронФонд развития промышленности
 
 
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