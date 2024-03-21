https://ria.ru/20240321/proisshestvie-1934592441.html

Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство

Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство - РИА Новости, 21.03.2024

Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство

Подросток во Владивостоке, который в среду был ранен при неосторожном обращении со взрывным устройством, рассказал, что нашел его в лесу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T04:54

2024-03-21T04:54

2024-03-21T04:54

происшествия

владивосток

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Подросток во Владивостоке, который в среду был ранен при неосторожном обращении со взрывным устройством, рассказал, что нашел его в лесу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке на улице Часовитина, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. СУСК информировало, что проверяется версия о неосторожном приведении в действие "взрывного устройства". Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Источник сообщал РИА Новости, что у пострадавшего подростка сильно рассечена рука и бок. "(Мальчик) говорит, что нашел в лесу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что правоохранители проверяют озвученную пострадавшим версию. Также источник уточнил, что назначена экспертиза, которая установит, о каком взрывном устройстве идет речь.

https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html

https://ria.ru/20240320/travma-1934480064.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, приморский край