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Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство - РИА Новости, 21.03.2024
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04:54 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/proisshestvie-1934592441.html
Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство
Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство - РИА Новости, 21.03.2024
Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство
Подросток во Владивостоке, который в среду был ранен при неосторожном обращении со взрывным устройством, рассказал, что нашел его в лесу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:54
2024-03-21T04:54
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Подросток во Владивостоке, который в среду был ранен при неосторожном обращении со взрывным устройством, рассказал, что нашел его в лесу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке на улице Часовитина, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. СУСК информировало, что проверяется версия о неосторожном приведении в действие "взрывного устройства". Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Источник сообщал РИА Новости, что у пострадавшего подростка сильно рассечена рука и бок. "(Мальчик) говорит, что нашел в лесу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что правоохранители проверяют озвученную пострадавшим версию. Также источник уточнил, что назначена экспертиза, которая установит, о каком взрывном устройстве идет речь.
https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Раненный взрывом во Владивостоке подросток рассказал, где нашел устройство

Подросток, раненный взрывным устройством во Владивостоке, нашел его в лесу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Подросток во Владивостоке, который в среду был ранен при неосторожном обращении со взрывным устройством, рассказал, что нашел его в лесу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке на улице Часовитина, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. СУСК информировало, что проверяется версия о неосторожном приведении в действие "взрывного устройства". Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Источник сообщал РИА Новости, что у пострадавшего подростка сильно рассечена рука и бок.
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"(Мальчик) говорит, что нашел в лесу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что правоохранители проверяют озвученную пострадавшим версию. Также источник уточнил, что назначена экспертиза, которая установит, о каком взрывном устройстве идет речь.
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