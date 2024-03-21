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СМИ: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно - РИА Новости, 21.03.2024
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23:05 21.03.2024 (обновлено: 23:11 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/proekt-1934816786.html
СМИ: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно
СМИ: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, восстанавливающаяся после операции, работает дома над своим проектом по улучшению жизни детей младшего возраста, сообщает... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:05
2024-03-21T23:11
в мире
дания
кейт миддлтон
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, восстанавливающаяся после операции, работает дома над своим проектом по улучшению жизни детей младшего возраста, сообщает газета Telegraph. Центр раннего детства Королевского фонда принцессы профинансировал испытания программы для наблюдения за младенцами, который должен использоваться медицинскими работниками для улучшения выявления признаков социального и эмоционального развития у детей младшего возраста. Первые результаты исследования были опубликованы в четверг. "Принцесса была в курсе всех событий на протяжении всего процесса", - сообщил изданию представитель Кенсингтонского дворца.Как отмечается, Кейт Миддлтон лично предложила использовать этот инструмент в Британии после того, как увидела аналогичную систему во время королевского визита в Данию. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте пресс-служба дворца уточняла, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. По совету медицинских специалистов она, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. Сама супруга наследника британского престола принца Уильяма 10 марта поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев.
https://ria.ru/20240320/middlton-1934366127.html
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в мире, дания, кейт миддлтон
В мире, Дания, Кейт Миддлтон
СМИ: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно

Telegraph: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно

© AP Photo / Daniel LealГерцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, восстанавливающаяся после операции, работает дома над своим проектом по улучшению жизни детей младшего возраста, сообщает газета Telegraph.
Центр раннего детства Королевского фонда принцессы профинансировал испытания программы для наблюдения за младенцами, который должен использоваться медицинскими работниками для улучшения выявления признаков социального и эмоционального развития у детей младшего возраста. Первые результаты исследования были опубликованы в четверг.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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"Принцесса была в курсе всех событий на протяжении всего процесса", - сообщил изданию представитель Кенсингтонского дворца.
Как отмечается, Кейт Миддлтон лично предложила использовать этот инструмент в Британии после того, как увидела аналогичную систему во время королевского визита в Данию.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте пресс-служба дворца уточняла, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. По совету медицинских специалистов она, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. Сама супруга наследника британского престола принца Уильяма 10 марта поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев.
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