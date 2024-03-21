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МИД осудил призыв Трасс применять любое оружие против России - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 21.03.2024 (обновлено: 22:55 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/prizyv-1934813721.html
МИД осудил призыв Трасс применять любое оружие против России
МИД осудил призыв Трасс применять любое оружие против России - РИА Новости, 21.03.2024
МИД осудил призыв Трасс применять любое оружие против России
Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс о том, что США должны разрешить Украине использовать всевозможное оружие против РФ - прямое подстрекательство к... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:31
2024-03-21T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лиз трасс
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс о том, что США должны разрешить Украине использовать всевозможное оружие против РФ - прямое подстрекательство к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямое подстрекательство к терроризму!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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в мире, украина, лиз трасс, мария захарова, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лиз Трасс, Мария Захарова, Россия, США, НАТО
МИД осудил призыв Трасс применять любое оружие против России

МИД назвал призыв Трасс применять любое оружие против РФ подстрекательством

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс о том, что США должны разрешить Украине использовать всевозможное оружие против РФ - прямое подстрекательство к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это прямое подстрекательство к терроризму!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Экс-премьер Британии ранее заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛиз ТрассМария ЗахароваРоссияСШАНАТО
 
 
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