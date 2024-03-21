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Суд вынес приговор бывшему замкомандира батальона ДПС по СВАО
Суд вынес приговор бывшему замкомандира батальона ДПС по СВАО - РИА Новости, 21.03.2024
Суд вынес приговор бывшему замкомандира батальона ДПС по СВАО
Бабушкинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Дмитрия РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:23
2024-03-21T20:23
2024-03-21T20:25
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Дмитрия Бумбака по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы Бумбак Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Бумбаку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанной с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, и с лишением специального звания подполковник полиции", - рассказали в пресс-службе суда. В суде не раскрыли подробностей дела.
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Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
Суд вынес приговор бывшему замкомандира батальона ДПС по СВАО
Суд приговорил бывшего замкомандира батальона ДПС по СВАО Бумбака к семи годам
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Дмитрия Бумбака по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы Бумбак Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Бумбаку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанной с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, и с лишением специального звания подполковник полиции", - рассказали в пресс-службе суда.
В суде не раскрыли подробностей дела.
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