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В Саратове вынесли приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д - РИА Новости, 21.03.2024
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15:09 21.03.2024 (обновлено: 16:06 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/prigovor-1934712642.html
В Саратове вынесли приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д
В Саратове вынесли приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д - РИА Новости, 21.03.2024
В Саратове вынесли приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д
Саратовский областной суд приговорил двоих студентов к лишению свободы на срок 4,5 и 9,5 лет по обвинению в попытке диверсии на железной дороге, сообщил суд в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:09
2024-03-21T16:06
происшествия
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россия
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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил двоих студентов к лишению свободы на срок 4,5 и 9,5 лет по обвинению в попытке диверсии на железной дороге, сообщил суд в Telegram-канале. По данным суда, в мае 2023 года 19-летнему Руслану Гашумову на телефон в Telegram от не установленного следствием лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, поступило предложение поджечь два релейных шкафа на железнодорожной станции "Жасминная" за 30 тысяч рублей. Студент местного колледжа согласился и привлек к делу свою 17-летнюю знакомую из другого колледжа. Они купили в магазине гвоздодер и керосин, 19 июля на станции "Жасминная" парень попытался вскрыть металлические двери корпусов двух релейных шкафов, но безуспешно. В это время соучастница предупредила его о приближающемся автомобиле с сотрудниками ОАО "РЖД", и студенты покинули станцию. "Суд… признал студентов виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ "Покушение на диверсию группой лиц по предварительному сговору". Гашумову назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, несовершеннолетней подсудимой – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. В суде отметили, что на заседании подсудимые, не отрицая фактических обстоятельств дела, вину не признали, однако на предварительном следствии оба давали признательные показания и подтверждали свое участие в преступлении. Гашумову первые три года предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, саратов, россия, саратовский областной суд , ржд
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовский областной суд , РЖД
В Саратове вынесли приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д

Суд в Саратове вынес приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д

© Саратовский областной судСтудент, пытавшийся совершить поджог на станции "Жасминная"
Студент, пытавшийся совершить поджог на станции Жасминная
© Саратовский областной суд
Студент, пытавшийся совершить поджог на станции "Жасминная"
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил двоих студентов к лишению свободы на срок 4,5 и 9,5 лет по обвинению в попытке диверсии на железной дороге, сообщил суд в Telegram-канале.
По данным суда, в мае 2023 года 19-летнему Руслану Гашумову на телефон в Telegram от не установленного следствием лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, поступило предложение поджечь два релейных шкафа на железнодорожной станции "Жасминная" за 30 тысяч рублей. Студент местного колледжа согласился и привлек к делу свою 17-летнюю знакомую из другого колледжа. Они купили в магазине гвоздодер и керосин, 19 июля на станции "Жасминная" парень попытался вскрыть металлические двери корпусов двух релейных шкафов, но безуспешно. В это время соучастница предупредила его о приближающемся автомобиле с сотрудниками ОАО "РЖД", и студенты покинули станцию.
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15 марта, 12:28
"Суд… признал студентов виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ "Покушение на диверсию группой лиц по предварительному сговору". Гашумову назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, несовершеннолетней подсудимой – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что на заседании подсудимые, не отрицая фактических обстоятельств дела, вину не признали, однако на предварительном следствии оба давали признательные показания и подтверждали свое участие в преступлении.
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После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии
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Гашумову первые три года предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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