https://ria.ru/20240321/pridnestrove-1934786277.html

В ПМР сообщили, что уберут блокпосты после нормализации обстановки

В ПМР сообщили, что уберут блокпосты после нормализации обстановки - РИА Новости, 21.03.2024

В ПМР сообщили, что уберут блокпосты после нормализации обстановки

Приднестровье уберет блокпосты на въезде и выезде из городов, в том числе в зоне безопасности, как только нормализуется обстановка, заявил в четверг... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:12

2024-03-21T19:12

2024-03-21T19:12

в мире

приднестровская молдавская республика

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Приднестровье уберет блокпосты на въезде и выезде из городов, в том числе в зоне безопасности, как только нормализуется обстановка, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков. "Мы готовы снять блокпосты при нормализации обстановки. Пока уровень террористической опасности по-прежнему достаточно высок. В этой сфере у нас действует указ президента Приднестровской Молдавской республики. Поэтому все домыслы молдавской стороны неактуальны", - сказал Беляков. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". На въезде и выезде из городов были установлены блокпосты МВД ПМР. Сотрудники милиции Приднестровья несут службу на блокпостах и охраняют 76 важных объектов жизнеобеспечения из-за угрозы терактов. 12 марта глава ПМР Вадим Красносельский продлил до 13 мая срок действия в ПМР "желтого" уровня террористической опасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-21T19:12 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), молдавия