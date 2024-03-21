https://ria.ru/20240321/prichal-1934626339.html

Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы

Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 21.03.2024

Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы

Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:44

2024-03-21T10:44

2024-03-21T10:44

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной промыли после зимы. Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику. "Всего к навигации подготовим 44 причала", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240319/prichal-1934164441.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы