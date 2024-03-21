https://ria.ru/20240321/prichal-1934626339.html
Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 21.03.2024
Причал "Китай-город/Устьинский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:44
2024-03-21T10:44
2024-03-21T10:44
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной промыли после зимы. Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику. "Всего к навигации подготовим 44 причала", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240319/prichal-1934164441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы