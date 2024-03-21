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ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:59 21.03.2024 (обновлено: 13:12 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/prezident-1934671586.html
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России - РИА Новости, 21.03.2024
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России
ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:59
2024-03-21T13:12
выборы президента россии — 2024
политика
цик рф
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла Памфилова."Проект постановления Центральной избирательной комиссии по результатам выборов президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года… Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", - сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования на выборах президента РФ.В зале заседания ЦИК после принятия постановления о результатах выборов президента РФ и объявления избрания Путина главой государства прозвучал Гимн России.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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политика, цик рф, владимир путин, элла памфилова, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Владимир Путин, Элла Памфилова, Россия
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России

Памфилова: по результатам выборов президентом Российской Федерации избран Путин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
«
"Проект постановления Центральной избирательной комиссии по результатам выборов президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года… Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", - сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования на выборах президента РФ.
В зале заседания ЦИК после принятия постановления о результатах выборов президента РФ и объявления избрания Путина главой государства прозвучал Гимн России.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЦИК РФВладимир ПутинЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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