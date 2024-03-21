https://ria.ru/20240321/prezident-1934671586.html

ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России

ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России - РИА Новости, 21.03.2024

ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России

ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:59

2024-03-21T12:59

2024-03-21T13:12

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла Памфилова."Проект постановления Центральной избирательной комиссии по результатам выборов президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года… Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", - сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования на выборах президента РФ.В зале заседания ЦИК после принятия постановления о результатах выборов президента РФ и объявления избрания Путина главой государства прозвучал Гимн России.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, цик рф, владимир путин, элла памфилова, россия