ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России
Памфилова: по результатам выборов президентом Российской Федерации избран Путин
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
«
"Проект постановления Центральной избирательной комиссии по результатам выборов президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года… Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", - сказала Памфилова после подписания протокола по итогам голосования на выборах президента РФ.
В зале заседания ЦИК после принятия постановления о результатах выборов президента РФ и объявления избрания Путина главой государства прозвучал Гимн России.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. В четверг Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.