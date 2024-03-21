https://ria.ru/20240321/prestupleniya-1934713487.html

"Похитили за сорок секунд". Какие преступления не могут раскрыть годами

"Похитили за сорок секунд". Какие преступления не могут раскрыть годами - РИА Новости, 21.03.2024

"Похитили за сорок секунд". Какие преступления не могут раскрыть годами

Иногда реальные преступления оказываются запутаннее тех, что показывают в кино. Над ними ломают голову талантливые следователи, но убийства и ограбления... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:49

2024-03-21T17:49

2024-03-21T17:48

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Иногда реальные преступления оказываются запутаннее тех, что показывают в кино. Над ними ломают голову талантливые следователи, но убийства и ограбления десятилетиями остаются нераскрытыми. Самые загадочные истории — в подборке РИА Новости.Чикагский отравительВ 1982-м в Чикаго произошло несколько отравлений. Первой жертвой стала 12-летняя школьница Мэри Келлерман. Двадцать девятого сентября она приняла две таблетки жаропонижающего тайленола и вскоре умерла. Следом по той же причине скончались еще шесть горожан.Как выяснилось, все они приняли лекарство, в котором были найдены ядовитые вещества. После широкой огласки в СМИ препарат в аптеках начали изымать. Таким образом дальнейших смертей удалось избежать. История получила в США большой резонанс и даже привела к введению новых стандартов упаковки и контроля продажи лекарств.В ходе расследования полиция сделала вывод, что кто-то покупал таблетки, заменял их на отравленные и возвращал на полки аптек. Мотив преступника оставался неясен. Через несколько месяцев появился подозреваемый — Джеймс Уильям Льюис.Как выяснилось, он посылал в компанию, производящую препараты, письма, в которых требовал миллион долларов, чтобы "остановить убийства". Его приговорили к 20 годам тюрьмы за шантаж, однако установить причастность непосредственно к отравлениям не смогли.В расследовании участвовали более сотни следователей, которые изучили порядка 6,5 тысячи версий. В списке подозреваемых побывало более 400 человек. Тем не менее оно так и осталось нераскрытым.Исчезновение Мацуоки СинъяВ 1989-м четырехлетний Мацуока Синъя вместе с семьей возвращался домой. Пока родители заводили внутрь братьев и сестер, мальчик остался один во дворе — примерно на сорок секунд. За этот небольшой промежуток времени Синъя таинственным образом исчез.Родители сразу же бросились искать сына: обошли все окрестности, опросили местных. Подключили прессу, полицию и отряд добровольцев из 300 человек, которые прочесывали даже незаселенную горную местность.Единственной подсказкой стал телефонный звонок накануне. Неизвестный спрашивал у семьи об оплате детского сада. Но никакой оплаты не было в принципе, и полиция решила, что это связано с исчезновением ребенка.В последующие годы поисков штаб расследования получал много других свидетельств. Люди утверждали, что мальчика видели в разных местах в Японии: якобы он шел в сопровождении мужчины, а его запястья были изранены. Однако ни один из рассказов не подтвердился.Одна из теорий исчезновения — деятельность северокорейских агентов, похищавших японских граждан в 1970-1980 годы.Убийство на хуторе ХинтеркайфекЕще одно известное преступление произошло в 1922-м. На баварском хуторе Хинтеркайфек неизвестный устроил массовое убийство — погибло все семейство Груберов, включая двух несовершеннолетних детей и горничную.Тела убийца оставил в сарае у самого порога. Проход в помещение был узок и не позволил бы войти сразу нескольким людям, из чего сыщики заключили: жертв заманивали туда по одной. Орудие убийства — так называемый ройтауэ — рубящий инструмент для лесных работ.Однако больше всего поразил тот факт, что, судя по оставленным следам, преступник некоторое время продолжал жить в доме жертв: топил печь и ухаживал за скотом.Несмотря на масштабную следственную работу, найти виновного не смогли. Известно лишь, что у семьи было очень много врагов среди односельчан. Причина — вспыльчивый характер отца и его сожительство с собственной дочерью.Этот случай до сих пор считается одним из самых известных в Германии: на нем долгое время оттачивали навыки будущие судебные эксперты.Ограбление музея Гарднер1990-й запомнился американцам одним из самых крупных ограблений в истории. В частный музей имени Изабеллы Стюарт Гарднер проникли воры, переодетые в полицейскую форму. Мужчины обезвредили двух охранников, вынесли с собой 13 экспонатов общей стоимостью порядка 500 миллионов долларов.Среди украденного: "Концерт" Яна Вермеера, три полотна Рембрандта, включая единственный написанный им морской пейзаж, картины Эдгара Дега, Мане и Говерта Флинка.В работу тут же включились лучшие сотрудники ФБР, но их ожидало разочарование: покидая музей, преступники стерли записи видеокамер. Следователи проверяли отпечатки пальцев, делали анализы ДНК, но не могли определить, какие из них оставили преступники, а не служащие и посетители музея.Отрабатывались многочисленные версии, в том числе самые невероятные. Например, о причастности Ватикана, крупных коллекционеров и колумбийских наркобаронов. Искали полотна и за границей.Несколько лет назад ФБР обвинило в произошедшем двух членов преступной банды Мерлино: Джорджа Рейссфелдера и Ленни Димузио. Однако на тот момент подозреваемые были давно мертвы, а картины у них так и не нашли.

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

https://ria.ru/20190127/1549994199.html

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чикаго, сша, япония, рембрандт, фбр, преступления, убийство, германия