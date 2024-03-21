"Похитили за сорок секунд". Какие преступления не могут раскрыть годами
© Depositphotos.com / DepositNovicСтарая книга и стеклянная лупа
© Depositphotos.com / DepositNovic
Иногда реальные преступления оказываются запутаннее тех, что показывают в кино. Над ними ломают голову талантливые следователи, но убийства и ограбления десятилетиями остаются нераскрытыми. Самые загадочные истории — в подборке РИА Новости.
Чикагский отравитель
В 1982-м в Чикаго произошло несколько отравлений. Первой жертвой стала 12-летняя школьница Мэри Келлерман. Двадцать девятого сентября она приняла две таблетки жаропонижающего тайленола и вскоре умерла. Следом по той же причине скончались еще шесть горожан.
Как выяснилось, все они приняли лекарство, в котором были найдены ядовитые вещества. После широкой огласки в СМИ препарат в аптеках начали изымать. Таким образом дальнейших смертей удалось избежать. История получила в США большой резонанс и даже привела к введению новых стандартов упаковки и контроля продажи лекарств.
© AP PhotoДжеймс У. Льюис предстает перед федеральным судом в Канзас-Сити на слушании по обвинениям, не связанным со смертельным отравлением тайленолом в 1982 году, к которому он ранее был причастен, январь 1983 года
© AP Photo
Джеймс У. Льюис предстает перед федеральным судом в Канзас-Сити на слушании по обвинениям, не связанным со смертельным отравлением тайленолом в 1982 году, к которому он ранее был причастен, январь 1983 года
В ходе расследования полиция сделала вывод, что кто-то покупал таблетки, заменял их на отравленные и возвращал на полки аптек. Мотив преступника оставался неясен. Через несколько месяцев появился подозреваемый — Джеймс Уильям Льюис.
Как выяснилось, он посылал в компанию, производящую препараты, письма, в которых требовал миллион долларов, чтобы "остановить убийства". Его приговорили к 20 годам тюрьмы за шантаж, однако установить причастность непосредственно к отравлениям не смогли.
В расследовании участвовали более сотни следователей, которые изучили порядка 6,5 тысячи версий. В списке подозреваемых побывало более 400 человек. Тем не менее оно так и осталось нераскрытым.
Исчезновение Мацуоки Синъя
В 1989-м четырехлетний Мацуока Синъя вместе с семьей возвращался домой. Пока родители заводили внутрь братьев и сестер, мальчик остался один во дворе — примерно на сорок секунд. За этот небольшой промежуток времени Синъя таинственным образом исчез.
© AP Photo / Sadayuki MikamiПокупатели на аллее "Амейоко”, Токио
© AP Photo / Sadayuki Mikami
Покупатели на аллее "Амейоко”, Токио
Родители сразу же бросились искать сына: обошли все окрестности, опросили местных. Подключили прессу, полицию и отряд добровольцев из 300 человек, которые прочесывали даже незаселенную горную местность.
Единственной подсказкой стал телефонный звонок накануне. Неизвестный спрашивал у семьи об оплате детского сада. Но никакой оплаты не было в принципе, и полиция решила, что это связано с исчезновением ребенка.
В последующие годы поисков штаб расследования получал много других свидетельств. Люди утверждали, что мальчика видели в разных местах в Японии: якобы он шел в сопровождении мужчины, а его запястья были изранены. Однако ни один из рассказов не подтвердился.
Одна из теорий исчезновения — деятельность северокорейских агентов, похищавших японских граждан в 1970-1980 годы.
Убийство на хуторе Хинтеркайфек
Еще одно известное преступление произошло в 1922-м. На баварском хуторе Хинтеркайфек неизвестный устроил массовое убийство — погибло все семейство Груберов, включая двух несовершеннолетних детей и горничную.
Тела убийца оставил в сарае у самого порога. Проход в помещение был узок и не позволил бы войти сразу нескольким людям, из чего сыщики заключили: жертв заманивали туда по одной. Орудие убийства — так называемый ройтауэ — рубящий инструмент для лесных работ.
Однако больше всего поразил тот факт, что, судя по оставленным следам, преступник некоторое время продолжал жить в доме жертв: топил печь и ухаживал за скотом.
Несмотря на масштабную следственную работу, найти виновного не смогли. Известно лишь, что у семьи было очень много врагов среди односельчан. Причина — вспыльчивый характер отца и его сожительство с собственной дочерью.
Этот случай до сих пор считается одним из самых известных в Германии: на нем долгое время оттачивали навыки будущие судебные эксперты.
Ограбление музея Гарднер
1990-й запомнился американцам одним из самых крупных ограблений в истории. В частный музей имени Изабеллы Стюарт Гарднер проникли воры, переодетые в полицейскую форму. Мужчины обезвредили двух охранников, вынесли с собой 13 экспонатов общей стоимостью порядка 500 миллионов долларов.
© AP PhotoОхранник стоит у Голландской комнаты музея Изабеллы Стюарт Гарднер, где грабители украли ценные предметы искусства во время ограбления ранним утром 21 марта 1990 года
© AP Photo
Охранник стоит у Голландской комнаты музея Изабеллы Стюарт Гарднер, где грабители украли ценные предметы искусства во время ограбления ранним утром 21 марта 1990 года
Среди украденного: "Концерт" Яна Вермеера, три полотна Рембрандта, включая единственный написанный им морской пейзаж, картины Эдгара Дега, Мане и Говерта Флинка.
В работу тут же включились лучшие сотрудники ФБР, но их ожидало разочарование: покидая музей, преступники стерли записи видеокамер. Следователи проверяли отпечатки пальцев, делали анализы ДНК, но не могли определить, какие из них оставили преступники, а не служащие и посетители музея.
Отрабатывались многочисленные версии, в том числе самые невероятные. Например, о причастности Ватикана, крупных коллекционеров и колумбийских наркобаронов. Искали полотна и за границей.
Несколько лет назад ФБР обвинило в произошедшем двух членов преступной банды Мерлино: Джорджа Рейссфелдера и Ленни Димузио. Однако на тот момент подозреваемые были давно мертвы, а картины у них так и не нашли.