https://ria.ru/20240321/premiya-1934719896.html

Молодые и талантливые актеры получат "Премию Художественного театра"

Молодые и талантливые актеры получат "Премию Художественного театра" - РИА Новости, 21.03.2024

Молодые и талантливые актеры получат "Премию Художественного театра"

Вторая церемония награждения лауреатов "Премии Художественного театра" пройдет на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 27 марта при поддержке ВТБ, сообщает... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:42

2024-03-21T15:42

2024-03-21T15:42

константин хабенский

федор бондарчук

ильдар абдразаков

втб

мхт имени а.п. чехова

новости культуры

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вторая церемония награждения лауреатов "Премии Художественного театра" пройдет на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 27 марта при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка. Цель премии – поддержка молодых деятелей искусства до 35 лет на их творческом пути. "Начало карьеры, особенно в искусстве, – непростой период. "Премия Художественного театра" выполняет очень важную миссию – она помогает молодым талантам, которые уверенно начали свой путь, обрести широкое признание профессионального сообщества", – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Премии будут вручены в девяти номинациях: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка", "Без комментариев", "Зачет". Номинация "Зачет" появилась в этом году впервые, награду в ней получит один из студентов Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявивший себя в 2023 году, говорится в сообщении. Кроме того, в этом году список жюри в каждой номинации расширен до трех человек. В его состав войдут знаменитые деятели искусства, среди них Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Евгений Водолазкин и другие, добавили в пресс-службе. Там уточнили, что главный приз, который МХТ им. А.П. Чехова подготовил для победителей, – возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих проектов.

https://ria.ru/20240313/podderzhka-1932765504.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин хабенский, федор бондарчук, ильдар абдразаков, втб, мхт имени а.п. чехова, новости культуры