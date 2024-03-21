https://ria.ru/20240321/premii-1934694074.html
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 21.03.2024
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:12
2024-03-21T14:12
2024-03-21T14:12
культура
владимир толстой
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с участием главы России Владимира Путина планируется в очном формате 26 марта, сообщил РИА Новости советник президента по культуре Владимир Толстой. "Завтра на пресс-конференции оглашу лауреатов, а во вторник, 26 (марта - ред.) планируется вручение (президентом РФ - ред.) в очном формате", - сказал Толстой в беседе с РИА Новости. Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир толстой, владимир путин, новости культуры
Культура, Владимир Толстой, Владимир Путин, Новости культуры
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Советник: Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с участием главы России Владимира Путина планируется в очном формате 26 марта, сообщил РИА Новости советник президента по культуре Владимир Толстой.
"Завтра на пресс-конференции оглашу лауреатов, а во вторник, 26 (марта - ред.) планируется вручение (президентом РФ - ред.) в очном формате", - сказал Толстой в беседе с РИА Новости.
Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 года.
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