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Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 21.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:12 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/premii-1934694074.html
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 21.03.2024
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:12
2024-03-21T14:12
культура
владимир толстой
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с участием главы России Владимира Путина планируется в очном формате 26 марта, сообщил РИА Новости советник президента по культуре Владимир Толстой. "Завтра на пресс-конференции оглашу лауреатов, а во вторник, 26 (марта - ред.) планируется вручение (президентом РФ - ред.) в очном формате", - сказал Толстой в беседе с РИА Новости. Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 года.
https://ria.ru/20240229/karta-1930232475.html
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владимир толстой, владимир путин, новости культуры
Культура, Владимир Толстой, Владимир Путин, Новости культуры
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры

Советник: Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с участием главы России Владимира Путина планируется в очном формате 26 марта, сообщил РИА Новости советник президента по культуре Владимир Толстой.
"Завтра на пресс-конференции оглашу лауреатов, а во вторник, 26 (марта - ред.) планируется вручение (президентом РФ - ред.) в очном формате", - сказал Толстой в беседе с РИА Новости.
Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 года.
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