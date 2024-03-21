https://ria.ru/20240321/premii-1934694074.html

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 21.03.2024

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры

Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:12

2024-03-21T14:12

2024-03-21T14:12

культура

владимир толстой

владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества с участием главы России Владимира Путина планируется в очном формате 26 марта, сообщил РИА Новости советник президента по культуре Владимир Толстой. "Завтра на пресс-конференции оглашу лауреатов, а во вторник, 26 (марта - ред.) планируется вручение (президентом РФ - ред.) в очном формате", - сказал Толстой в беседе с РИА Новости. Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 года.

https://ria.ru/20240229/karta-1930232475.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

владимир толстой, владимир путин, новости культуры