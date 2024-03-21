https://ria.ru/20240321/predpriyatiya-1934716103.html

Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье

Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024

Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье

Одиннадцать новых импортозамещающих предприятий в сфере производства стройматериалов появятся в Подмосковье в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:24

2024-03-21T15:24

2024-03-21T15:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

импортозамещение

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Одиннадцать новых импортозамещающих предприятий в сфере производства стройматериалов появятся в Подмосковье в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году в Подмосковье планируют реализовать 12 импортозамещающих проектов в сфере производства стройматериалов, 11 из которых предполагает строительство новых предприятий, и один – проект модернизации", - отметили в пресс-службе. Например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. А в Дмитровском округе запустят предприятие по производству стройматериалов. Совокупный объем инвестиций в рамках этих двенадцати проектов оценивается в 7,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 2 тысячи новых рабочих мест в Подмосковье, добавила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

https://ria.ru/20240315/granty-1933335851.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), импортозамещение