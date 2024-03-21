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Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:24 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/predpriyatiya-1934716103.html
Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье
Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024
Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье
Одиннадцать новых импортозамещающих предприятий в сфере производства стройматериалов появятся в Подмосковье в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:24
2024-03-21T15:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Одиннадцать новых импортозамещающих предприятий в сфере производства стройматериалов появятся в Подмосковье в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году в Подмосковье планируют реализовать 12 импортозамещающих проектов в сфере производства стройматериалов, 11 из которых предполагает строительство новых предприятий, и один – проект модернизации", - отметили в пресс-службе. Например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. А в Дмитровском округе запустят предприятие по производству стройматериалов. Совокупный объем инвестиций в рамках этих двенадцати проектов оценивается в 7,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 2 тысячи новых рабочих мест в Подмосковье, добавила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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московская область (подмосковье), импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение

Новые предприятия по производству стройматериалов появятся в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПроизводство стройматериалов
Производство стройматериалов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Производство стройматериалов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Одиннадцать новых импортозамещающих предприятий в сфере производства стройматериалов появятся в Подмосковье в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"В этом году в Подмосковье планируют реализовать 12 импортозамещающих проектов в сфере производства стройматериалов, 11 из которых предполагает строительство новых предприятий, и один – проект модернизации", - отметили в пресс-службе.
Например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. А в Дмитровском округе запустят предприятие по производству стройматериалов.
Совокупный объем инвестиций в рамках этих двенадцати проектов оценивается в 7,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 2 тысячи новых рабочих мест в Подмосковье, добавила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Импортозамещение
 
 
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