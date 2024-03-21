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Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка
Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка - РИА Новости, 21.03.2024
Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка
Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка; 20... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:46
2024-03-21T12:46
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка; 20 марта его кандидатуру утвердил ЦБ России, сообщает пресс-служба ВТБ. В статусе члена правления Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений МСП – в зону его ответственности будут входить отношения с предприятиями среднего и малого бизнеса и работа с клиентской базой, а также вопросы кредитования и регионального продвижения банка. "Средний и малый бизнес играет все более значимую роль в развитии экономики. Предприятия этого сегмента дают рабочие места десяткам миллионов россиян, активно участвуют в наращивании производства, импортозамещении, освоении новых зарубежных рынков. <…> Руслан Еременко давно работает в ВТБ и обладает отличными профессиональными компетенциями <…>", − отметил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении. Руслан Еременко работает в банке ВТБ (ранее – ОАО "Внешторгбанк") с июля 2004 года. С сентября 2017 года – руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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втб, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), россия, новости компаний - экономика
ВТБ, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка; 20 марта его кандидатуру утвердил ЦБ России, сообщает пресс-служба ВТБ.
В статусе члена правления Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений МСП – в зону его ответственности будут входить отношения с предприятиями среднего и малого бизнеса и работа с клиентской базой, а также вопросы кредитования и регионального продвижения банка.
"Средний и малый бизнес играет все более значимую роль в развитии экономики. Предприятия этого сегмента дают рабочие места десяткам миллионов россиян, активно участвуют в наращивании производства, импортозамещении, освоении новых зарубежных рынков. <…> Руслан Еременко давно работает в ВТБ и обладает отличными профессиональными компетенциями <…>", − отметил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин
, слова которого приводятся в сообщении.
Руслан Еременко работает в банке ВТБ (ранее – ОАО "Внешторгбанк") с июля 2004 года. С сентября 2017 года – руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, уточнили в пресс-службе.
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