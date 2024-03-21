https://ria.ru/20240321/pravlenie-1934668015.html

Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка

Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка - РИА Новости, 21.03.2024

Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка; 20... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:46

2024-03-21T12:46

2024-03-21T12:46

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка; 20 марта его кандидатуру утвердил ЦБ России, сообщает пресс-служба ВТБ. В статусе члена правления Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений МСП – в зону его ответственности будут входить отношения с предприятиями среднего и малого бизнеса и работа с клиентской базой, а также вопросы кредитования и регионального продвижения банка. "Средний и малый бизнес играет все более значимую роль в развитии экономики. Предприятия этого сегмента дают рабочие места десяткам миллионов россиян, активно участвуют в наращивании производства, импортозамещении, освоении новых зарубежных рынков. <…> Руслан Еременко давно работает в ВТБ и обладает отличными профессиональными компетенциями <…>", − отметил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении. Руслан Еременко работает в банке ВТБ (ранее – ОАО "Внешторгбанк") с июля 2004 года. С сентября 2017 года – руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, уточнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), россия, новости компаний - экономика