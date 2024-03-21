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В Уфе потушили пожар на электроподстанции - РИА Новости, 21.03.2024
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23:07 21.03.2024
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В Уфе потушили пожар на электроподстанции
В Уфе потушили пожар на электроподстанции - РИА Новости, 21.03.2024
В Уфе потушили пожар на электроподстанции
Пожар на электроподстанции в Уфе, из-за которого были обесточены сорок жилых многоэтажек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:07
2024-03-21T23:07
происшествия
уфа
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 21 мар - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Уфе, из-за которого были обесточены сорок жилых многоэтажек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Ранее глава города Радмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что из-за пожара в здании электроподстанции без электроэнергии остались 40 жилых многоквартирных домов в Калининском районе. Также от электроснабжения были отключены 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание. "Пожар полностью ликвидирован",- сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Ранее в ведомстве уточняли, что площадь горения составляет 40 квадратных метров. По данным уфимской мэрии, часть зданий уже подключены к электричеству. "Пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается. Ситуация находится на контроле", - говорится в релизе администрации города.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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уфа
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происшествия, уфа, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе потушили пожар на электроподстанции

МЧС: в Уфе потушили пожар на электроподстанции

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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УФА, 21 мар - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Уфе, из-за которого были обесточены сорок жилых многоэтажек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее глава города Радмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что из-за пожара в здании электроподстанции без электроэнергии остались 40 жилых многоквартирных домов в Калининском районе. Также от электроснабжения были отключены 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание.
"Пожар полностью ликвидирован",- сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
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Ранее в ведомстве уточняли, что площадь горения составляет 40 квадратных метров.
По данным уфимской мэрии, часть зданий уже подключены к электричеству. "Пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается. Ситуация находится на контроле", - говорится в релизе администрации города.
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ПроисшествияУфаКалининский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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