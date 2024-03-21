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В Йошкар-Оле загорелось общежитие Марийского университета

В Йошкар-Оле загорелось общежитие Марийского университета - РИА Новости, 21.03.2024

В Йошкар-Оле загорелось общежитие Марийского университета

Более 430 человек эвакуировали из-за пожара из общежития Марийского университета в Йошкар-Оле, никто не пострадал, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:11

2024-03-21T21:11

2024-03-21T21:11

происшествия

йошкар-ола

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

марийский государственный университет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Более 430 человек эвакуировали из-за пожара из общежития Марийского университета в Йошкар-Оле, никто не пострадал, сообщает МЧС региона. Сообщение о задымлении на 4 этаже общежития №1 Марийского государственного университета поступило в четверг в 17.54 (мск). "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение комнаты на четвертом этаже на площади 18 квадратных метров. Локализации пожара – 18.12. В результате пожара пострадавших нет. Эвакуировано 437 человек. Спасено 2 человека", - говорится в сообщении. Отмечается. что к тушению пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240306/pozhary-1931379120.html

йошкар-ола

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происшествия, йошкар-ола, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), марийский государственный университет