https://ria.ru/20240321/pozhar-1934797142.html

В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов

В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов - РИА Новости, 21.03.2024

В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов

Сорок жилых домов в Уфе остались без электричества из-за пожара в здании электроподстанции, сообщил мэр города Радмир Мавлиев. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:13

2024-03-21T20:13

2024-03-21T20:20

происшествия

уфа

калининский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934798013_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_baaa6687467a6daab9456209190c460a.jpg

УФА, 21 мар - РИА Новости. Сорок жилых домов в Уфе остались без электричества из-за пожара в здании электроподстанции, сообщил мэр города Радмир Мавлиев. По его словам, возгорание произошло на подстанции Северная. "Все службы на месте. Без электроэнергии 40 жилых домов в Калининском районе. Работы проводятся силами ПО "УГЭС". Планируем переключать на резервную линию", - написал Мавлиев в своем Telegram-канале. В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что площадь здания составляет 200 квадратных метров. "Произошло оплавление силового кабеля на длине 1 метр снаружи здания, также внутри 3-х этажного кирпичного здания происходит задымление", - уточняется в релизе спасателей. В ведомстве добавили, что под отключение электроэнергии попали 40 многоквартирных жилых домов, 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html

https://ria.ru/20240220/dagestan-1928427378.html

уфа

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)