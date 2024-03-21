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В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов
В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов - РИА Новости, 21.03.2024
В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов
Сорок жилых домов в Уфе остались без электричества из-за пожара в здании электроподстанции, сообщил мэр города Радмир Мавлиев. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:13
2024-03-21T20:13
2024-03-21T20:20
происшествия
уфа
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 21 мар - РИА Новости. Сорок жилых домов в Уфе остались без электричества из-за пожара в здании электроподстанции, сообщил мэр города Радмир Мавлиев. По его словам, возгорание произошло на подстанции Северная. "Все службы на месте. Без электроэнергии 40 жилых домов в Калининском районе. Работы проводятся силами ПО "УГЭС". Планируем переключать на резервную линию", - написал Мавлиев в своем Telegram-канале. В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что площадь здания составляет 200 квадратных метров. "Произошло оплавление силового кабеля на длине 1 метр снаружи здания, также внутри 3-х этажного кирпичного здания происходит задымление", - уточняется в релизе спасателей. В ведомстве добавили, что под отключение электроэнергии попали 40 многоквартирных жилых домов, 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html
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происшествия, уфа, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 многоквартирных домов
Мавлиев: в Уфе пожар в электроподстанции оставил без света 40 жилых домов