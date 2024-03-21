https://ria.ru/20240321/pozhar-1934669692.html

Инспектор, осужденный по делу о пожаре в "Зимней вишне", вышел на свободу

Инспектор, осужденный по делу о пожаре в "Зимней вишне", вышел на свободу - РИА Новости, 21.03.2024

Инспектор, осужденный по делу о пожаре в "Зимней вишне", вышел на свободу

Бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, осужденный по делу "Зимней вишни", вышел на свободу в связи с отбытием им... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:50

2024-03-21T12:50

2024-03-21T12:50

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 21 мар – РИА Новости. Бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, осужденный по делу "Зимней вишни", вышел на свободу в связи с отбытием им фактического наказания, сообщил РИА Новости информированный источник. В июне 2023 года Терентьев был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей, экс-глава ГУМЧС по Кузбассу Александр Мамонтов - 10,5 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Апелляцию на приговор суд в Кемерово начнет рассматривать 25 марта. "В январе 2024 года освободился", – сообщил источник, уточнив, что Терентьев с момента задержания находился в СИЗО, где срок идет в расчете один день за полтора. "Получается, фактически он уже отсидел", – пояснил собеседник. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки. В июне 2023 года суд апелляционной инстанции отменил меру пресечения в связи с фактическим отбытием наказания экс-начальнику караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергею Генину. Также в июне2023 года суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из колонии из-за заболевания вышла экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, отбывшая более половины срока. А в декабре 2023 года в связи с отбытием основного наказания из колонии освободили пожарного Андрея Бурсина. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860007618.html

кемерово

кемеровская область

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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов. 2024-03-21T12:50 true PT4M05S

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Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово, кемеровская область