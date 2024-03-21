https://ria.ru/20240321/pozdravlenie-1934781601.html
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 21.03.2024
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:52
2024-03-21T18:52
2024-03-21T18:55
россия
египет
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934444504_0:120:2048:1272_1920x0_80_0_0_e40b61195613cf91f05682375e392681.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и Египтом, сообщает пресс-служба Кремля."В телефонном разговоре президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер в свою очередь поздравил египетского президента со священным для мусульман месяцем Рамадан.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934444504_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e8a864794bded6392402aeb11c229e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире
Россия, Египет, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах и отметил его вклад в отношения
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и Египтом, сообщает пресс-служба
Кремля.
"В телефонном разговоре президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Отмечается, что российский лидер в свою очередь поздравил египетского президента со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
Россия накажет предателей