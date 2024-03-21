https://ria.ru/20240321/pozdravlenie-1934781601.html

Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 21.03.2024

Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:52

2024-03-21T18:52

2024-03-21T18:55

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египет

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и Египтом, сообщает пресс-служба Кремля."В телефонном разговоре президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер в свою очередь поздравил египетского президента со священным для мусульман месяцем Рамадан.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире