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Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 21.03.2024
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18:52 21.03.2024 (обновлено: 18:55 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/pozdravlenie-1934781601.html
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России - РИА Новости, 21.03.2024
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:52
2024-03-21T18:55
россия
египет
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и Египтом, сообщает пресс-служба Кремля."В телефонном разговоре президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер в свою очередь поздравил египетского президента со священным для мусульман месяцем Рамадан.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире
Россия, Египет, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире
Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах и отметил его вклад в отношения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и Египтом, сообщает пресс-служба Кремля.
"В телефонном разговоре президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российский лидер в свою очередь поздравил египетского президента со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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