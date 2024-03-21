https://ria.ru/20240321/postradavshie-1934776977.html

При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД

При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД - РИА Новости, 21.03.2024

При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД

При задержании мужчины, подозреваемого в тяжком преступлении в Луганске, пострадали пять сотрудников МВД, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:37

2024-03-21T18:37

2024-03-21T21:09

происшествия

луганск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. При задержании мужчины, подозреваемого в тяжком преступлении в Луганске, пострадали пять сотрудников МВД, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по ЛНР Елена Марковская."Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал", — рассказала она.Уточняется, что вечером 20 марта сотрудники МВД преследовали подозреваемого. На одном из светофоров в городе они извлекли мужчину из такси, но в этот момент тот использовал взрывное устройство.Следователи возбудили дело по статье 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).Региональные главки СК и МВД продолжают устанавливать все обстоятельства и причины инцидента произошедшего, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html

https://ria.ru/20240316/dnr-1933516786.html

луганск

россия

луганская народная республика

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Пять сотрудников МВД ранены в Луганске при задержании подозреваемого. Видео СК России Пять сотрудников МВД ранены в Луганске в среду при задержании подозреваемого, возбуждено дело о посягательстве на жизнь силовиков - СК РИА Новости 2024-03-21T18:37 true PT0M16S

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происшествия, луганск, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика