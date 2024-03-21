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При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД - РИА Новости, 21.03.2024
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18:37 21.03.2024 (обновлено: 21:09 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/postradavshie-1934776977.html
При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД
При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД - РИА Новости, 21.03.2024
При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД
При задержании мужчины, подозреваемого в тяжком преступлении в Луганске, пострадали пять сотрудников МВД, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:37
2024-03-21T21:09
происшествия
луганск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. При задержании мужчины, подозреваемого в тяжком преступлении в Луганске, пострадали пять сотрудников МВД, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по ЛНР Елена Марковская."Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал", — рассказала она.Уточняется, что вечером 20 марта сотрудники МВД преследовали подозреваемого. На одном из светофоров в городе они извлекли мужчину из такси, но в этот момент тот использовал взрывное устройство.Следователи возбудили дело по статье 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).Региональные главки СК и МВД продолжают устанавливать все обстоятельства и причины инцидента произошедшего, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html
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луганск
россия
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Пять сотрудников МВД ранены в Луганске при задержании подозреваемого. Видео СК России
Пять сотрудников МВД ранены в Луганске в среду при задержании подозреваемого, возбуждено дело о посягательстве на жизнь силовиков - СК РИА Новости
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происшествия, луганск, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Луганская Народная Республика
При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД

В Луганске мужчина при задержании привел в действие взрывное устройство

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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. При задержании мужчины, подозреваемого в тяжком преступлении в Луганске, пострадали пять сотрудников МВД, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по ЛНР Елена Марковская.
"Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал", — рассказала она.
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Уточняется, что вечером 20 марта сотрудники МВД преследовали подозреваемого. На одном из светофоров в городе они извлекли мужчину из такси, но в этот момент тот использовал взрывное устройство.
Следователи возбудили дело по статье 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Региональные главки СК и МВД продолжают устанавливать все обстоятельства и причины инцидента произошедшего, заключила собеседница агентства.
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ПроисшествияЛуганскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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