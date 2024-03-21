Глава Генштаба Франции сделал заявление о помощи Запада Украине
Глава Генштаба Франции: помощь Запада Украине может пойти дальше поставок оружия
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Западная помощь Украине может пойти дальше поставок оружия, приводит агентство AFP заявление начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхарда на встрече с главкомом Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом.
"Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений", — говорится в публикации.
Киевские власти не просили отправить к ним иностранных военных, но, считает Буркхард, НАТО должна готовиться к любому развитию событий.
Он назвал это необходимым, поскольку Россия "не верит в возможность перехода Запада от поставок оружия к прямому участию в конфликте", поэтому следует показать, что Москва "не может использовать эту логику и идти до конца".
Кроме того, по словам генерала, президент Франции Эммануэль Макрон своими недавними заявлениями пытался показать: он "знает, что стоит на кону на Украине".
Угрозы Франции отправить военных на Украину
В феврале французский лидер заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.
В начале марта Макрон также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
Как писала газета Le Monde, власти республики начали рассматривать возможность переброски военных в бывшую советскую республику еще летом 2023-го. А в феврале, по данным издания, французский президент в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
Во вторник директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.