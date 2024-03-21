https://ria.ru/20240321/postavki-1934799190.html

Глава Генштаба Франции сделал заявление о помощи Запада Украине

Глава Генштаба Франции сделал заявление о помощи Запада Украине - РИА Новости, 21.03.2024

Глава Генштаба Франции сделал заявление о помощи Запада Украине

Западная помощь Украине может пойти дальше поставок оружия, приводит агентство AFP заявление начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхарда на встрече с главкомом РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:28

2024-03-21T20:28

2024-03-21T22:49

специальная военная операция на украине

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Западная помощь Украине может пойти дальше поставок оружия, приводит агентство AFP заявление начальника Генштаба Франции Тьерри Буркхарда на встрече с главкомом Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом."Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений", — говорится в публикации. Киевские власти не просили отправить к ним иностранных военных, но, считает Буркхард, НАТО должна готовиться к любому развитию событий. Он назвал это необходимым, поскольку Россия "не верит в возможность перехода Запада от поставок оружия к прямому участию в конфликте", поэтому следует показать, что Москва "не может использовать эту логику и идти до конца". Кроме того, по словам генерала, президент Франции Эммануэль Макрон своими недавними заявлениями пытался показать: он "знает, что стоит на кону на Украине". Угрозы Франции отправить военных на УкраинуВ феврале французский лидер заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.В начале марта Макрон также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Во вторник директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.

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https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html

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