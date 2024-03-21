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Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО
Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО - РИА Новости, 21.03.2024
Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром потребности для украинской... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:44
2024-03-21T16:44
2024-03-21T16:44
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром потребности для украинской армии, в том числе ПВО и боеприпасы. Ранее в четверг Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. По информации МИД Украины, Кулеба провел с ним встречу. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский в своем Telegram-канале, добавив, что также отчитался о ситуации на фронте. Ранее МИД Украины сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече Бауэром обсудил перспективы кооперации оборонных индустрий Киева и альянса, призвал нарастить военную помощь, а также вернуться к практике тренировок на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Роб Бауэр, НАТО, Александр Сырский, Киев, В мире
Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО
Сырский на встрече с Бауэром попросил у НАТО боеприпасы и ПВО для ВСУ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил на встрече
с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром потребности для украинской армии, в том числе ПВО и боеприпасы.
Ранее в четверг Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. По информации МИД Украины, Кулеба провел с ним встречу.
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"Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский в своем Telegram-канале, добавив, что также отчитался о ситуации на фронте.
Ранее МИД Украины сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече Бауэром обсудил перспективы кооперации оборонных индустрий Киева и альянса, призвал нарастить военную помощь, а также вернуться к практике тренировок на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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