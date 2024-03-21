https://ria.ru/20240321/postavki-1934747241.html

Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО

Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО - РИА Новости, 21.03.2024

Сырский попросил у НАТО боеприпасы и средства ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром потребности для украинской... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:44

2024-03-21T16:44

2024-03-21T16:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

роб бауэр

нато

александр сырский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром потребности для украинской армии, в том числе ПВО и боеприпасы. Ранее в четверг Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. По информации МИД Украины, Кулеба провел с ним встречу. "Провел встречу с делегацией НАТО во главе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона", - написал Сырский в своем Telegram-канале, добавив, что также отчитался о ситуации на фронте. Ранее МИД Украины сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече Бауэром обсудил перспективы кооперации оборонных индустрий Киева и альянса, призвал нарастить военную помощь, а также вернуться к практике тренировок на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, вооруженные силы украины, роб бауэр, нато, александр сырский, киев, в мире