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Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/postavki-1934697776.html
Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину
Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину - РИА Новости, 21.03.2024
Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину
Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск журналистам после заседания... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:24
2024-03-21T14:24
специальная военная операция на украине
украина
польша
чехия
нато
петр павел
сергей лавров
евросоюз
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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск журналистам после заседания Вышеградской группы в Брюсселе. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение. "Я хочу поздравить Чехию и поблагодарить всех, кому пришла в голову прекрасная инициатива, связанная с поставками боеприпасов Украине. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт", - сказал Сикорский. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
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украина, польша, чехия, нато, петр павел, сергей лавров, евросоюз, дональд туск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Чехия, НАТО, Петр Павел, Сергей Лавров, Евросоюз, Дональд Туск, В мире
Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину

Туск: Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск журналистам после заседания Вышеградской группы в Брюсселе.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
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"Я хочу поздравить Чехию и поблагодарить всех, кому пришла в голову прекрасная инициатива, связанная с поставками боеприпасов Украине. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт", - сказал Сикорский.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаЧехияНАТОПетр ПавелСергей ЛавровЕвросоюзДональд ТускВ мире
 
 
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