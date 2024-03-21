Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину
Туск: Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск журналистам после заседания Вышеградской группы в Брюсселе.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
"Я хочу поздравить Чехию и поблагодарить всех, кому пришла в голову прекрасная инициатива, связанная с поставками боеприпасов Украине. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт", - сказал Сикорский.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.