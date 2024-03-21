https://ria.ru/20240321/postavki-1934697776.html

Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину

Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину - РИА Новости, 21.03.2024

Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину

Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск журналистам после заседания... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:24

2024-03-21T14:24

2024-03-21T14:24

специальная военная операция на украине

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петр павел

сергей лавров

евросоюз

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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Дональд Туск журналистам после заседания Вышеградской группы в Брюсселе. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение. "Я хочу поздравить Чехию и поблагодарить всех, кому пришла в голову прекрасная инициатива, связанная с поставками боеприпасов Украине. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт", - сказал Сикорский. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

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польша

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украина, польша, чехия, нато, петр павел, сергей лавров, евросоюз, дональд туск, в мире