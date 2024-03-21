https://ria.ru/20240321/portugaliya-1934590839.html
Луиш Монтенегру стал премьером Португалии
Луиш Монтенегру стал премьером Португалии - РИА Новости, 21.03.2024
Луиш Монтенегру стал премьером Португалии
Кандидат от "Демократического альянса" Луиш Монтенегру назначен премьер-министром Португалии, говорится на сайте офиса президента Португалии. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:23
2024-03-21T04:23
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кандидат от "Демократического альянса" Луиш Монтенегру назначен премьер-министром Португалии, говорится на сайте офиса президента Португалии. Ранее пресс-служба президентского офиса сообщала на официальном сайте, что президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза с 12 по 20 марта проведет консультации с политическими партиями и коалициями по формированию нового правительства. "Поскольку президент ... провел слушания с партиями и коалициями партий, которые баллотировались на выборах в Ассамблею республики 10 марта и получили депутатские мандаты, а "Демократический альянс" выиграл выборы с точки зрения мандатов ... он решил назначить Луиша Монтенегру премьер-министром", - говорится в сообщении на сайте офиса президента. Парламентские выборы в Португалии прошли 10 марта. По данным центризбиркома страны, правоцентристский "Демократический альянс" получил 80 мест в парламенте, а Социалистическая партия (СП) - 78 мест. Выборы были назначены в ноябре 2023 года после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, избранного в январе 2022 года.
https://ria.ru/20240310/vybory-1931683254.html
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в мире, португалия, антониу кошта
В мире, Португалия, Антониу Кошта
Луиш Монтенегру стал премьером Португалии
Луиш Монтенегру от "Демократического альянса" стал премьером Португалии
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кандидат от "Демократического альянса" Луиш Монтенегру назначен премьер-министром Португалии, говорится на сайте офиса президента Португалии.
Ранее пресс-служба президентского офиса сообщала на официальном сайте, что президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза с 12 по 20 марта проведет консультации с политическими партиями и коалициями по формированию нового правительства.
Процедура выборов в парламент Португалии
"Поскольку президент ... провел слушания с партиями и коалициями партий, которые баллотировались на выборах в Ассамблею республики 10 марта и получили депутатские мандаты, а "Демократический альянс" выиграл выборы с точки зрения мандатов ... он решил назначить Луиша Монтенегру премьер-министром", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Парламентские выборы в Португалии прошли 10 марта. По данным центризбиркома страны, правоцентристский "Демократический альянс" получил 80 мест в парламенте, а Социалистическая партия (СП) - 78 мест.
Выборы были назначены в ноябре 2023 года после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты
, избранного в январе 2022 года.
Явка на выборах в Португалии превысила показатели 2019 и 2022 годов