https://ria.ru/20240321/pomosch-1934810889.html

ВСУ придется покидать позиции из-за отсутствия помощи, заявили в Пентагоне

ВСУ придется покидать позиции из-за отсутствия помощи, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ придется покидать позиции из-за отсутствия помощи, заявили в Пентагоне

ВСУ придется отходить с позиций из-за пробуксовок в конгрессе нового запроса о помощи Киеву, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:55

2024-03-21T21:55

2024-03-21T23:14

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. ВСУ придется отходить с позиций из-за пробуксовок в конгрессе нового запроса о помощи Киеву, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге."Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", — сказала Сингх.Накануне во время визита в Киев помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не берется предсказать, когда новую помощь Украине согласуют.Конгресс пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит лишь на пару недель.Шеф Пентагона Ллойд Остин накануне заявил, что российские силы продолжают продвигаться на Украине. Белый дом со своей стороны признал, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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