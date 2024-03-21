https://ria.ru/20240321/pomosch-1934727910.html
Ярославская область готова принять белгородских жителей
Ярославская область готова принять белгородских жителей - РИА Новости, 21.03.2024
Ярославская область готова принять белгородских жителей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:51
2024-03-21T15:51
2024-03-21T17:07
специальная военная операция на украине
общество
ярославская область
белгородская область
михаил евраев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать вопросы организации проживания, питания, обучения и трудоустройства. Ранее в четверг глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно выехать в целях безопасности. Он сообщил, что принять граждан готова Ярославская область. "Наш регион готов принять семьи с детьми, пожилых людей из Белгородской области. Нахожусь в тесном контакте с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Дал поручение проработать вопросы по организации проживания, питания и, при необходимости, обучения и трудоустройства. Своих не бросаем", - написал Евраев.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ярославская область готова принять белгородских жителей
Евраев подтвердил готовность Ярославской области принять белгородские семьи