https://ria.ru/20240321/pomosch-1934727910.html

Ярославская область готова принять белгородских жителей

Ярославская область готова принять белгородских жителей - РИА Новости, 21.03.2024

Ярославская область готова принять белгородских жителей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:51

2024-03-21T15:51

2024-03-21T17:07

специальная военная операция на украине

общество

ярославская область

белгородская область

михаил евраев

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934751002_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_e785fbbeead435d790c12cf25f909661.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать вопросы организации проживания, питания, обучения и трудоустройства. Ранее в четверг глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно выехать в целях безопасности. Он сообщил, что принять граждан готова Ярославская область. "Наш регион готов принять семьи с детьми, пожилых людей из Белгородской области. Нахожусь в тесном контакте с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Дал поручение проработать вопросы по организации проживания, питания и, при необходимости, обучения и трудоустройства. Своих не бросаем", - написал Евраев.

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

ярославская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ярославская область, белгородская область, михаил евраев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины