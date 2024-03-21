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Ярославская область готова принять белгородских жителей - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 21.03.2024 (обновлено: 17:07 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/pomosch-1934727910.html
Ярославская область готова принять белгородских жителей
Ярославская область готова принять белгородских жителей - РИА Новости, 21.03.2024
Ярославская область готова принять белгородских жителей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:51
2024-03-21T17:07
специальная военная операция на украине
общество
ярославская область
белгородская область
михаил евраев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать вопросы организации проживания, питания, обучения и трудоустройства. Ранее в четверг глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно выехать в целях безопасности. Он сообщил, что принять граждан готова Ярославская область. "Наш регион готов принять семьи с детьми, пожилых людей из Белгородской области. Нахожусь в тесном контакте с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Дал поручение проработать вопросы по организации проживания, питания и, при необходимости, обучения и трудоустройства. Своих не бросаем", - написал Евраев.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
ярославская область
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общество, ярославская область, белгородская область, михаил евраев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ярославская область, Белгородская область, Михаил Евраев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Ярославская область готова принять белгородских жителей

Евраев подтвердил готовность Ярославской области принять белгородские семьи

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил в своем Telegram-канале, что регион готов принять жителей Белгородской области, и поручил проработать вопросы организации проживания, питания, обучения и трудоустройства.
Ранее в четверг глава администрации регулярно обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно выехать в целях безопасности. Он сообщил, что принять граждан готова Ярославская область.
"Наш регион готов принять семьи с детьми, пожилых людей из Белгородской области. Нахожусь в тесном контакте с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Дал поручение проработать вопросы по организации проживания, питания и, при необходимости, обучения и трудоустройства. Своих не бросаем", - написал Евраев.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЯрославская областьБелгородская областьМихаил ЕвраевВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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