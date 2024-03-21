https://ria.ru/20240321/pomosch-1934603582.html
Борт МЧС с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел в Египет
Борт МЧС с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел в Египет - РИА Новости, 21.03.2024
Борт МЧС с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел в Египет
Самолет Ил-76 с гуманитарной помощью общим весом в 29 тонн вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш, после чего будет передан представителями Египетского... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:44
2024-03-21T08:44
2024-03-21T10:02
в мире
красный полумесяц
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Самолет Ил-76 с гуманитарной помощью общим весом в 29 тонн вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш, после чего будет передан представителями Египетского общества Красного Полумесяца в сектор Газа, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. "Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза спальные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты питания общим весом порядка 29 тонн. Российская гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор направленной помощи инициирован правительством Ингушетии. Кроме того, как уточнило ведомство, с начала гуманитарной миссии 19 рейсами МЧС России доставлено более 450 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html
сектор газа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный полумесяц, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Красный полумесяц, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Борт МЧС с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел в Египет
Ил-76 МЧС РФ с 29 тоннами гумпомощи для жителей сектора Газа вылетел в Египет