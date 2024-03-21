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Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва - РИА Новости, 21.03.2024
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04:48 21.03.2024
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Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва
Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва - РИА Новости, 21.03.2024
Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва
Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, пострадавшего в среду после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, но оно РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:48
2024-03-21T04:48
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, пострадавшего в среду после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, но оно остается тяжелым, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Пациент несовершеннолетний был доставлен в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние, но на этот час оно остается тяжелым", - сообщил представитель минздрава Приморья. В среду в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. В СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что подросток пострадал "после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством", возбуждено уголовное дело по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что в результате инцидента у пострадавшего "сильно рассечена рука и бок".
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва

Состояние пострадавшего от взрыва во Владивостоке подростка остается тяжелым

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, пострадавшего в среду после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, но оно остается тяжелым, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Пациент несовершеннолетний был доставлен в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние, но на этот час оно остается тяжелым", - сообщил представитель минздрава Приморья.
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В среду в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. В СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что подросток пострадал "после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством", возбуждено уголовное дело по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что в результате инцидента у пострадавшего "сильно рассечена рука и бок".
 
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