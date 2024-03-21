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Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва

Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва - РИА Новости, 21.03.2024

Врачи во Владивостоке стабилизировали состояние подростка после взрыва

Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, пострадавшего в среду после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, но оно РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T04:48

2024-03-21T04:48

2024-03-21T04:48

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, пострадавшего в среду после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, но оно остается тяжелым, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Пациент несовершеннолетний был доставлен в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние, но на этот час оно остается тяжелым", - сообщил представитель минздрава Приморья. В среду в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. В СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что подросток пострадал "после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством", возбуждено уголовное дело по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что в результате инцидента у пострадавшего "сильно рассечена рука и бок".

https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край