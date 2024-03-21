https://ria.ru/20240321/polsha-1934656968.html
Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны
Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны - РИА Новости, 21.03.2024
Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны
Протестующие фермеры продолжают блокирование дорог в Люблинском воеводстве на востоке Польши, сообщает агентство IAR. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:08
2024-03-21T12:08
2024-03-21T12:08
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люблинское воеводство
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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Протестующие фермеры продолжают блокирование дорог в Люблинском воеводстве на востоке Польши, сообщает агентство IAR. "Протесты фермеров продолжаются в Люблинском воеводстве. Блокады организованы в нескольких десятках мест – на автодороге S17 на кольцевой дороге, между развязками Чехов и Фелин, а также на трассе между Люблином и Любартовом, в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что там, где это возможно, полиция организует объезды. В среду по всей Польше прошли крупные акции протеста фермеров. Протестующие перекрыли дороги более чем в 500 местах по всей стране. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
польша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, люблинское воеводство, украинское зерно
В мире, Польша, Люблинское воеводство, украинское зерно
Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны
IAR: протестующие фермеры продолжают блокировать дороги на востоке Польши