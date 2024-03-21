https://ria.ru/20240321/polsha-1934656968.html

Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны

Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны - РИА Новости, 21.03.2024

Польские фермеры продолжают блокировать дороги на востоке страны

Протестующие фермеры продолжают блокирование дорог в Люблинском воеводстве на востоке Польши, сообщает агентство IAR. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:08

2024-03-21T12:08

2024-03-21T12:08

в мире

польша

люблинское воеводство

украинское зерно

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934543475_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_168167af2a21f31d9abae675193553ad.jpg

ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Протестующие фермеры продолжают блокирование дорог в Люблинском воеводстве на востоке Польши, сообщает агентство IAR. "Протесты фермеров продолжаются в Люблинском воеводстве. Блокады организованы в нескольких десятках мест – на автодороге S17 на кольцевой дороге, между развязками Чехов и Фелин, а также на трассе между Люблином и Любартовом, в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что там, где это возможно, полиция организует объезды. В среду по всей Польше прошли крупные акции протеста фермеров. Протестующие перекрыли дороги более чем в 500 местах по всей стране. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

польша

люблинское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, люблинское воеводство, украинское зерно